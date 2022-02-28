iPhone 14 Pro'ya Ait Olduğu İddia Edilen Şema Çentiksiz iPhone'u Gösteriyor

Apple, iPhone 14 Pro ile beraber çentiklerden vazgeçebilir. İnternete sızdırılan bir şema, çentik yerine neyin geleceğini net bir biçimde gösteriyor.

28 Şubat 2022 16:14

Levent Öztürk