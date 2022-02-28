iPhone 14 Pro'ya Ait Olduğu İddia Edilen Şema Çentiksiz iPhone'u Gösteriyor

Apple'ın birkaç yıldır iPhone ekranında yer verdiği çentikten eninde sonunda vazgeçeceğini tahmin edebiliyoruz, ancak ortak görüş değişimin bu yıl gerçekleşeceği yönünde. Şimdi bunun, iPhone 14 Pro'da nasıl uygulanacağı hakkında daha iyi bir fikrimiz var.
Çin sosyal medya sitesi Weibo'da (9to5Mac aracılığıyla) yayınlanan sızdırılmış bir şema, çentiğin yerini alacak iki kesiği gösteriyor gibi görünüyor. Jon Prosser, sızıntının Apple'ın da planladıkları açısından doğru olduğuna inandığını söylüyor.
Görünüşe göre Apple, iPhone'un ekranının altına bir selfie kamerası koymaya hazır değil, bu da çentik ortadan kalksa bile kesiklerin gerekli olacağı anlamına geliyor. Face ID için kızılötesi sensör gibi diğer bileşenler de burada yer alacak.
Bu şemada görebildiğimiz hem dairesel hem de eliptik bir kesimin birleşimi, geçtiğimiz ay görülen daha önceki söylentileri destekliyor ve henüz başka hiçbir telefon üreticisinin bu özel tasarım yolunu izlediğini görmedik.
Bazı Android cihaz üreticileri (Huawei gibi) eliptik bir kesim kullanırken ve diğer Android cihaz üreticileri (Samsung gibi) bir delik açmayı tercih ediyor ve henüz Apple'ın görünüşe göre planladığı şekilde ikisini bir araya getiren bir örnek görmedik.
Sızdırılan şema bize pek bir şey söylemiyor, ancak bu kesikler beklenilenden biraz daha büyük görünüyor. Şu anda, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in bu yeni tasarıma geçmesi, daha uygun fiyatlı iPhone 14 ve iPhone 14 Max'ın ise geleneksel çentik ile sunulması bekleniyor.
Apple, iPhone X'e bir çentik eklemeye karar vermeden önce, telefon üreticileri genellikle selfie kamerayı, hoparlörü ve diğer bileşenleri ahizenin üst çerçevesine yerleştiriyordu. iPhone X 2017'de piyasaya sürüldü ve görünüşe göre beş yıl sonra Apple'ın iPhone'larının en azından bazılarında çentik kaldırılacak.
Şimdiki düşünce, o zamankiyle aynı görünüyor: Apple, iOS ve bunun üzerinde çalışan uygulamalar için mümkün olduğunca fazla ekran alanı olduğundan emin olmak istiyor. Bu ekstra alan, örneğin bildirimler için kullanılabilir.
Ancak bu sefer Apple, lider olmak yerine diğerlerini takip ediyor. Üreticiler, Apple kullanmaya başladıktan sonra ekran çentiğini benimsemekte hızlı davrandılar, ancak çoğu şimdi gerekli bileşenleri barındırmak için daha küçük deliklere ve eliptik kesiklere geçti.
Ancak teknolojinin ilerlemesi ile beraber ekran ve kamera teknolojisi, kamera ve diğer sensörlerin herhangi bir kesintiye gerek kalmadan ekranın altına yerleştirilebileceği bir düzeye gelişecek gibi görünüyor. Yine de Apple'ın, bu teknolojinin iPhone'da kullanılmadan önce mükemmelleşmesini bekleyeceği tahmin edilebilir...
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