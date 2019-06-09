Pokémon Go Apple Watch Desteğini Sona Erdiriyor
Apple'ın büyük açıklamalarla duyurduğu Apple Watch müjdesi, şimdi sessiz sedasız tarihe karışıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Pokémon Go oyununuzu bir Apple Watch ile oynamaya alışkınsanız, alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.
Niantic, 1 Temmuz tarihinden itibaren Apple Watch desteğini sona erdirecek - bu tarihten sonra saatinizi popüler arttırılmış gerçeklik oyununa bağlayamayacaksınız. Niantic'in gerekçesi ise basit: Apple'ın akıllı saat modeli bu oyunu oynamak için artık o kadar kullanışlı değil. Adventure Sync üzerinden adımlarınızı izleme, Buddy Candy kazanma ve telefonunuzdan Pokémon yumurtası çıkarma gibi özellikleri oyuna ekleyen Niantic, dikkatinizi farklı cihazlar arasında bölmek yerine bu özellikleri tek bir cihazda kullanmaya odaklamak istiyor.
Akıllı saat üzerindeki kazanımlarınız ise boşa gitmeyecek. Adventure Sync, fitness uygulamaları aracılığıyla verilerinizi izliyor ve bu veriler Apple Watch'dan gönderilen verileri de içeriyor. Bu sayede Pokémon Gym üzerindeki kazanımlarınız da korunmuş olacak. Bu değişiklikle yaşanacak tek değişiklik sadece Apple Watch cihazınız daha önce olduğu gibi Pokémon toplama maceranızda size doğrudan yardımcı olmayacak olması.
Bu bakımdan ele alındığında bu gelişme Apple Watch ekosisteminin küçülmesi anlamına gelmiyor.
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