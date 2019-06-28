Popüler Tarayıcıdan 2 Sene Ücretsiz VPN

Opera'nın ardından, bir tarayıcı daha, normalde ücretli olarak sunduğu VPN hizmetini ücretsiz yaptı. Ama bir de şartı var!

Tenta Browser'dan 2 Sene Ücretsiz VPN

VPN kurulumu yapmak her kullanıcının uğraşmak istediği bir iş değil. Opera gibi tarayıcıların sunduğu VPN işlevi, VPN kullanımını kolaylaştırarak, gizli gezintiyi kullanıcıların önüne getiriyor. Şimdi ise bir başka tarayıcı, ücretsiz VPN hizmetini duyurdu.

Tenta Browser, sıkı takipçilerine ve beta testi yapanlara teşekkür etmek için ücretsiz VPN'i teste açtığını söyledi. 4 Temmuz'a kadar Tenta Browser'ı cihazlarına yükleyenler, firmanın "premium" VPN hizmeti olan Tenta Pro'dan iki yıl faydalanabilecek. Bu hizmet normalde ayda 7 dolara sunuluyor.

Tenta, VPN hizmetini belirli bir süre için ücretsiz dağıtıyor ancak önemli bir nokta var. Firma 4 Temmuz'dan itibaren tüm konumların kilidini açmak için ücret talep edecek. En hızlı VPN konumu ücretsiz kalacak ancak daha fazla konum seçeneği istiyorsanız, ödemede bulunmanız gerekecek. Yine de ücretsiz seçenek, çoğu kullanıcı için yeterli olacak gibi görünüyor.

İki senelik Tenta Pro ile ilgileniyorsanız, Tenta Browser'ı 4 Temmuz'dan önce indirmeniz gerekiyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Siz istediniz, biz test ettik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
PUBG'ye Taze Kan: Glen Schofield
Sony, Oyunlarda Yükleme Ekranlarını Yok Edecek
HONOR 7C, A101'de Satışa Çıktı
İşte Siber Tehditler İçin Korkutan Rapor
Instagram'ın Keşfet Sekmesi de Elden Gidiyor!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost