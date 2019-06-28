Popüler Tarayıcıdan 2 Sene Ücretsiz VPN
Opera'nın ardından, bir tarayıcı daha, normalde ücretli olarak sunduğu VPN hizmetini ücretsiz yaptı. Ama bir de şartı var!
VPN kurulumu yapmak her kullanıcının uğraşmak istediği bir iş değil. Opera gibi tarayıcıların sunduğu VPN işlevi, VPN kullanımını kolaylaştırarak, gizli gezintiyi kullanıcıların önüne getiriyor. Şimdi ise bir başka tarayıcı, ücretsiz VPN hizmetini duyurdu.
Tenta Browser, sıkı takipçilerine ve beta testi yapanlara teşekkür etmek için ücretsiz VPN'i teste açtığını söyledi. 4 Temmuz'a kadar Tenta Browser'ı cihazlarına yükleyenler, firmanın "premium" VPN hizmeti olan Tenta Pro'dan iki yıl faydalanabilecek. Bu hizmet normalde ayda 7 dolara sunuluyor.
Tenta, VPN hizmetini belirli bir süre için ücretsiz dağıtıyor ancak önemli bir nokta var. Firma 4 Temmuz'dan itibaren tüm konumların kilidini açmak için ücret talep edecek. En hızlı VPN konumu ücretsiz kalacak ancak daha fazla konum seçeneği istiyorsanız, ödemede bulunmanız gerekecek. Yine de ücretsiz seçenek, çoğu kullanıcı için yeterli olacak gibi görünüyor.
İki senelik Tenta Pro ile ilgileniyorsanız, Tenta Browser'ı 4 Temmuz'dan önce indirmeniz gerekiyor.
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