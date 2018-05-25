Porno Sitesi, Kendi VPN Hizmetini Çıkarıyor!
Ünlü porno sitesi, kendi VPN hizmetini çıkarıyor! Yeni VPN hizmeti, mobil cihazlarda ücretsiz olacak ama masaüstü için durum farklı.
PornHub, kendi sanal özel ağını, yani VPN hizmetini başlatıyor. Bunun amacı, kullanıcılarına daha iyi güvenlik ve ücretsiz, sınırsız bant genişliği sunmak.
VPNHub isimli yeni hizmet, ismini popüler yetişkin içerik sitesinden alıyor ve Android, iOS, MacOS ve Windows'ta bulunuyor. PornHub VPN'inin mobil sürümü ücretsiz olacak ama masaüstü sürümü ücret isteyecek.
VPNHub'ın daha üst seviye bir üyeliği de olacak ve bu üyelik reklamları kaldıracak, daha hızlı bağlantı sunacak ve daha fazla ülkeden kullanılmasını sağlayacak. Bunun ücreti ise ayda 13 dolar, yıllık olarak ise 90 dolar.
VPNHub şu an test etmek isteyenler için indirmeye hazır, hatta masaüstü premium sürüm için ücretsiz yedi günlük deneme de sunuyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın