Porsche Design'dan Sökülebilen Klavyeli Book One!
Microsoft'un sökülebilen güçlü PC'si Surface Book'a MWC'de Porsche'den yabana atılmayacak bir rakip geldi!
Porsche Design'ın bugün Mobil Dünya Kongresi'nde duyurduğu Book One, klavyesi ayrılabilen, Microsoft'un Surface Book'unu andıran yeni bir Windows 10'lu bilgisayar.
Porsche Design'ın yeni Book One'ının en önemli farkı ise 3200x1800 çözünürlüklü 13,3 inç'lik ekranının 16:9 oranına sahip olması. Surface Book, 3000x2000 çözünürlüğünü 3:2 ekran oranıyla sunmaktaydı. Yeni cihazın isteğe bağlı olarak ayrı bir ekran kartı taşıyabileceği de belirtiliyor. Porsche Design'ın çözdüğü bir sorun, menteşe kısmındaki boşluk. Aşağıda da görebileceğiniz üzere, Surface Book'takinin aksine klavyeyle ekran arasında boşluk bulunmuyor.
Intel'in Core i7-7500U (Kaby Lake) işlemcisini kullanan Porsche Design Book One, bu sayede Microsoft'un Skylake serisi işlemci kullanan Surface tabletlerine avantaj sağlıyor. Cihaz 16GB RAM, 512GB SSD, iki USB Type-C portuyla (bu da Surface'te yok) ve iki USB Type-A portuyla (standart USB portu) geliyor.
Book One'ın Almanya fiyatı 2.795 euro, ABD fiyatı ise 2.495 dolar olarak açıklandı. Cihaz, Porsche Design mağazaları ve özel satıcılar yoluyla diğer ülkelerde de satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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