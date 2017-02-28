Porsche Design'dan Sökülebilen Klavyeli Book One!

Microsoft'un sökülebilen güçlü PC'si Surface Book'a MWC'de Porsche'den yabana atılmayacak bir rakip geldi!

Porsche Design'dan Sökülebilen Klavyeli Book One!

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