Porsche'den Elektrikli Araçlara Karşı "Çevreci Yakıt" Sürprizi

Tüm Dünya elektrikli araçları konuşurken, bazı otomobil devleri de daha temiz bir yakıt alternatifi üzerine çalışıyor. Bu alanda en önemli haber ise, Porsche'den geldi!