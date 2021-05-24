Porsche'den Elektrikli Araçlara Karşı "Çevreci Yakıt" Sürprizi

Tüm Dünya önümüzdeki yılların elektrikli otomobillerin çağı olacağını düşünüyor olsa da bazı firmalar yeni yakıtlar geliştirerek içten yanmalı motorları hayatta tutmak için uğraşıyor. Bu firmalardan biri de Porsche. Porsche'nin üzerinde çalıştığı eFuel yakıt alternatifi bir otomobilin karbondioksit salınımını yüzde 85 azaltmayı hedefliyor. Bu rakam, Porsche'a göre, elektrikli araçların çevreye katkısına denk gelecek.
eFuel Nedir?
Basitçe anlatmak gerekirse, eFuel yakıtı sudan hidrojen moleküllerini ayırıp daha sonra bu hidrojen moleküllerini işlemden geçirip sentetik benzin üretimi ile ortaya çıkıyor. Bu aslında yeni bir fikir değil. Fischer-Tropsch süreci adı verilen bu işlem 1920'lerden beri biliniyor. II. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da askeri araçlarda kullanıldığı biliniyor.
Porsche, Exxon ve Siemens Energy ortaklığı ile geliştirilen eFuel'in üretimine 2022'de Şili'de bir rüzgâr çiftliği tesisinin yakınlarında başlanması planlanıyor. İlk etapta sadece 34.000 galon yakıt üretilecek, 2026'ya kadar bu rakamın 145 milyon galona çıkması hedefleniyor. Elbette bu rakam da çok az, zira örneğin sadece Amerika'da yılda 124 milyar galon benzin tüketiliyor.
Haru Oni olarak adlandırılan eFuel üretim tesisi için Şili'nin seçilmesinin nedeni ülkenin rüzgâr enerjisinde maksimum verimli ölçüde yararlanıyor olması.
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