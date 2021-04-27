Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Tam kapanma değildir' sözüyle neyi kastetti?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, NTV canlı yayınında "Karar açıklandıktan sonra bu tam kapanma değildir, 28 gün olmalıdır yönünde bir yorumunuz oldu, çokça sosyal medyada dolaştı. Tam kapanma mıdır, değil midir? Nasıl bir şey bekliyordunuz" sorusu üzerine şunları söyledi:
Kesinlikle şu kadar olmalıydı ya da tam kapanma bu değil, tam kapanma olmalıydı gibi bir ifadem olmadı. Bir canlı yayında konuşuyordum. Ama bunu sosyal medyada yayanlar iyi niyetle yaymıyorlar, alıştım ben.
Bakın tam kapanmanın bilimsel bir tarifi var. Tam kapanma demek, bulunduğumuz binadan dışarıya çıkmamak ve içeriye kimsenin girmemesi demek. Kapanma İngilizce'den gelen bir tercüme lockdown. Lockdown zaten sadece tıpta kullanılan bir terim de değil. Hapishanelerde kullanılır, örneğin bir acil durumda herkesi hücresine kapattıkları zaman da buna lockdown denir.
Onun dışında 1973'ten beri defalarca, değişik nedenlerle lockdown uygulanmıştır. Mesela savaşlarda kullanılır. Bir keskin nişancı olduğunda bulunduğunuz yerden kafanızı çıkarmamanıza lockdown denir. Ben bunları söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. Yoksa tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek.
Yeterlilik ancak sonuçla belli olacak bir şey. Bu alınan tedbirler ısrar edilerek tam olarak uygulanırsa, halk da bunlara uyarsa; aşılamamız da hızla yüzde 70-75 oranlarına yükseltirsek tabi ki istenilen sonuca ulaşabiliriz.
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