Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Tam kapanma değildir' sözüyle neyi kastetti?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medyada çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi. 'Tam kapanmanın' bilimsel bir tarifi olduğunu belirten Ceyhan, "Bunu söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. 'Tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek bize" dedi.