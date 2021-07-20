Profesyonel Yayıncı Olmanın 5 Püf Noktası

Ekranların aranan yüzü olmak tabiri televizyon kanallarından internet ortamına geçti. Artık birçok internet kullanıcısı dijital çağın ünlüsü olmak için yayıncılığa başlıyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da yayıncılığın el kitabı olabilecek 5 önemli ipucunu kullanıcılarla paylaşıyor.