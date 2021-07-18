Yerli otomobil TOGG'dan ilk gövde fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından, tamamı yerli olma özelliği taşıyan ve Gebze'de montajı gerçekleştirilen ilk gövdenin fotoğrafları paylaşıldı.
TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri ile yer aldı.
TOGG tarafından kısa bir süre önce paylaşılan mesajda, "2022 yılının sonunda seri üretime hazırız" denilmişti.
TOGG'un daha önceki açıklamalarına göre ilk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı belirtiliyordu.
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