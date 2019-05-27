Project xCloud'dan Müthiş Haberler Geliyor!
Microsoft'un oyun dünyasını sarsmaya aday yeni hizmeti Project xCloud, oyunculara inanılmaz imkanlar sunacak gibi görünüyor!
- Levent Öztürk
Xbox One'ın en büyük satış avantajlarından biri, Xbox 360 oyunları ile muazzam bir geri uyumluluk imkanı olması ve bu sayede 3.500'den fazla oyuna erişim sağlanıyor. Microsoft'un beklenen oyun akış hizmeti Project xCloud yayımlandığında da bu oyunların tamamı, geliştiricilerin ek bir çalışmasına ihtiyaç duyulmadan, platform üzerinden oynanabilir olacak. Ayrıca Microsoft, bir geliştiricinin bir Xbox One oyununu güncellemesi ile beraber bu güncellemelerin otomatik olarak Project xCloud sürümlerine de uygulanacağını söylüyor.
Yapılan yeni açıklamada firma, platformu kurmaya devam ederken alt yapıdan da bahsetti. Firma, 13 bölgedeki Azure veri merkezlerine Project xCloud sunucuları yerleştirmiş durumda ve öncelikli olarak oyun gelişimi için önemli noktalar olan Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya sunucularına odaklanılmış. Capcom ve Paradox Interactive gibi firmalar, artık oyunlarını direkt olarak Project xCloud ile test edebiliyor.
Xbox Developer Kit'e kısa zaman önce gelen bir güncelleme, akış için daha derin destek sunuyor ve oyunlar özelliklerini ve işlevlerini, bulut üzerinde çalışırken ayarlayabiliyor. Bu ayarlamaların arasında çok oyunculu karşılaşmalarda gecikmeyi azaltmak için tekil bir sunucu kullanma veya daha küçük bir ekranda oyunu oynarken yazı boyutunu değiştirme gibi seçeneklerin bulunması mümkün.
Microsoft, kısa zaman önce platform çalışanları ile alfa testlerine başladı ve ilk açık beta testinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması bekleniyor. Hizmet resmi olarak başladığında, zamanınızı geçirmek için bol miktarda oyun tercihiniz olacak gibi görünüyor. Hatta Microsoft ve Sony'nin kısa zaman önce bulut tabanlı oyun hakkında görüşmelere başlaması sayesinde çok daha büyük bir oyun kütüphanesine sahip olmak da söz konusu olabilir.
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