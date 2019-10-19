PS5 Dualshock'a Google Stadia Özelliği
Sony, PlayStation 5 kontrol cihazına Google Stadia özelliğini eklemeye çalışıyor!
- Ercan Uğurlu
PlayStation 5'in fiziksel ortamı kullanacak geleneksel bir konsol olacağı açık, ancak bu Sony'nin bulut tabanlı oyunlarla ilgili büyük bir plan yapmadığı anlamına gelmiyor. Bu ayın başlarında şirket, PlayStation Now abonelik ücretlerini düşürdü ve bunun yanı sıra GTA V, God of War ve Unharted 4 gibi birçok büyük oyunu da kütüphanesine ekledi. Şirket şimdilerde ayrıca yeni bir sürpriz üzerinde çalışıyor gibi görünüyor: Google Stadia.
Ortaya çıkan bir patent örneğine göre Sony, PlayStation 5'in Dualshock'una Google Stadia benzeri bir özellik yerleştirecek. Bilgilere göre PS5'in Dualshock'u bulut tabanlı oyun sistemi sunucusuyla etkileşime geçebilmek için doğrudan WiFi'ya bağlanma özelliğine sahip olacak.
Bu sayede kontrol cihazı, herhangi bir fiziksel cihaza bağlanmak yerine kullanıcılara direkt olarak ağa bağlanma imkanı tanıyabilecek.
Sony'nin bu özelliği halihazırda PS5 Dualshock'larına adapte mi edeceği, yoksa bu özelliğe sahip kontrol cihazlarını ayrı şekilde de mi satacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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