PUBG Corporation, Bağımsız Oyunlara 10 Milyon Dolarlık Destekte Bulundu

PUBG Corporation, bağımsız oyun geliştiricilerinden oluşan çeşitli ve kapsamlı bir küresel topluluk oluşturmaya adanmış bir risk fonu olan 1Up Ventures, L.P.'ye 10 milyon ABD Doları tutarında yatırım yaptığını duyurdu.