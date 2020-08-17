PUBG Corporation, Bağımsız Oyunlara 10 Milyon Dolarlık Destekte Bulundu

PUBG Corporation, bağımsız oyun geliştiricilerinden oluşan çeşitli ve kapsamlı bir küresel topluluk oluşturmaya adanmış bir risk fonu olan 1Up Ventures, L.P.'ye 10 milyon ABD Doları tutarında yatırım yaptığını duyurdu.

PUBG Corporation, Bağımsız Oyunlara Dev Yatırım!

Battle royale türünün öncüsü ve öncü oyun PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un (PUBG) yaratıcısı PUBG Corporation, bağımsız oyun geliştiricilerinden oluşan çeşitli ve kapsamlı bir küresel topluluk oluşturmaya adanmış bir risk fonu olan 1Up Ventures, L.P.'ye 10 milyon ABD Doları tutarında yatırım yaptığını duyurdu. PUBG Corporation'ın bu finansmanı, 2019'un başlarında kurulan 1Up Ventures için ilk yatırımıdır.

PUBG Corporation CEO'su C.H. Kim, "1Up Ventures'a yaptığımız yatırımla, PUBG Corporation dünya çapında bir sonraki nesil oyun geliştiricilerini teşvik etmek istiyor," dedi. "Canlı ve tüm çeşitliliği barındıran bağımsız oyun geliştiricileri topluluğu tüm sektöre katkı sağlar. PUBG özgür ve iş birlikçi bir ruhla büyüdü, bu sebeple sektörü değiştirecek oyunlara ve yarının geliştiricilerine uzun soluklu bir yol ve ortam sunan 1Up Ventures gibi bir fonu desteklemekten dolayı gururluyuz." 

1Up Ventures, ana partner Ed Fries tarafından işletilmektedir. Eski bir Microsoft yöneticisi olan Fries, orijinal Xbox'ın piyasaya sürülmesiyle oyun yayınlama operasyonlarından sorumluydu ve düzinelerce şirkete yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak hizmet verdi. Fonun şimdiki portföyü, Ultima Online'ın baş tasarımcısı Raph Koster tarafından kurulan Playable Worlds gibi birden fazla bağımsız stüdyoyu içeriyor. 1Up Ventures, daha önce thatgamecompany's Journey'de çalışan ve en son Wattam'ı Katamari Damacy'nin yaratıcısı Keita Takahashi ile birlikte geliştiren Robin Hunicke'nin ortak kurduğu Funomena'yı da destekliyor.

PUBG ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.pubg.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya bizi FacebookTwitterInstagramYouTube veya Twitch üzerinden takip edebilirsiniz. 1Up Ventures, L.P. hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://1upfund.com/ adresini ziyaret edin.

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