PUBG Eylül Ayında PlayStation Plus'a Geliyor!

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un Eylül 2020'de PlayStation Plus üyeleriyle buluşacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Ayrıca 8.2 Güncellemesi konsolda ve Stadia canlı sunucularında bugün kullanıma sunulacak. 8.2 Güncellemesi ile ilgili tüm ayrıntılar için en son yama notlarına bu link üzerinden erişebilirsiniz.
PUBG dünyasındaki en son haberler için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
- Eylül Ayı PS Plus Oyunu: 1 Eylül'den 5 Ekim'e kadar PUBG, PS Plus üyeleri için aylık oyun serisinin bir parçası olacak! Bunu kutlamak için şenlikleri, ek satışlar ve promosyonlarla uzatmaya karar verdik:
- 0 PS Plus Drop Pack: PS Plus üyelerine ayrıca SLR için çok beğenilen BATTLESTAT Rip Tide silah görünümü, Killer Clown seti (peruk, maske, takım elbise, pantolon, ayakkabı) ve Survivor Pass: Payback'te beş seviye sağlayan indirilebilir içeriğe özel erişim verilecek. PlayStation®Plus Drop Pack, 1 Eylül'den 6 Ekim'e kadar PlayStation Store'dan indirilebilir.
- 0 PUBG G-Coin İndirimi: 1 Eylül'den 6 Ekim'e kadar G-Coin tüm PlayStation kullanıcıları için %10 indirimli olacak.
- Eylül Ayı Oyuna Giriş Etkinliği: Tüm konsol ve Stadia oyuncuları Eylül ayında her hafta sonu PUBG'ye giriş yaparak aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çeşitli oyun içi görünümler elde edebilir:
- 0 Hafta Sonu (4-6 Eylül): Okul Gömleği
- 0 Hafta Sonu (11-13 Eylül): Mandarin Ceket (Siyah)
- 0 Hafta Sonu (18-20 Eylül): Pileli Mini Etek (Siyah)
- 0 Hafta Sonu (25-27 Eylül): Velcro Spor Ayakkabısı
- 8.2 Güncellemesi Yayında: Artık konsolda ve Stadia'da mevcut olan en son güncelleme, yeni Yanıltıcı Bomba (Düşmanın dikkatini dağıtmak için bir kaya fırlattığınızı düşünün... Ancak daha fazla ateş ile!) ve MG3 Hafif Makineli Tüfek ile beraber cephaneliğe yepyeni araçlar getiriyor. Diğer özellikler arasında lobi müziği seçeneğinin eklenmesi ve oyun sırasında kaskınızı kapatma seçeneği de bulunuyor.
- PCS2 Pick'Em Challenge: Bugün konsolda mevcut olan PCS2 Pick'Em Challenge, oyunculara her bölgesel PCS2 turnuvasının kazananlarını tahmin ederek ödüller kazanma şansı sunuyor. Oyunuzu kullanmak için kutlama amaçlı PCS2 öğeleri satın alarak veya turnuvaları izleyerek ücretsiz kuponlar kazanarak elde edilebilecek bir oylama kuponu gereklidir. Kazananların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi, oyunculara daha özel oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazandıracak.
- Yeni Yarışma: #LastDesignStanding yarışmasıyla oyunculara nakit ödül kazanma şansı için en iyi peluş tasarımlarını gönderme fırsatı veriyoruz. Yarışma hakkında daha fazla bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.
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