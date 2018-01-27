PUBG, Hızlı Büyümesini Kutluyor!
PlayerUnknown's Battlegrounds, hızlı büyümesini, oyunculara vereceği büyük hediye ile kutlamaya hazırlanıyor!
PlayerUnkown's Battlegrounds (PUBG), popüler oyunlar arasında en iyi "büyük çatışma" hissini sunan isimlerden biri. Oyun, geçtiğimiz yılın sonu itibariyle PC ve Xbox One sürümleri ele alındığında 30 milyon oyuncuyu aşmayı başarmıştı.
Her ne kadar PC sürümü bu sayının büyük bir kısmından sorumlu olsa da, Xbox One oyuncuları da hızla artıyor gibi gözükmekte. Xbox One üzerinde PUBG, Xbox Game Preview programına dahil olmasının ardından geçen 48 saat içerisinde bir milyon kopya satmayı başardı ve sadece bir ay sonrasında bu sayı üç milyona ulaşmıştı.
Bugün ise PUBG Corp.'un topluluk lideri Sammie Kang, Xbox Wire üzerinde yaptığı açıklama ile Xbox One sürünün artık dört milyon oyuncuyu aştığını duyurdu ve bu da sadece iki hafta içerisinde bir milyon oyuncunun daha dahil olduğu anlamına geliyor.
Bu hedefe ulaşılmasını kutlamak için geliştirici, PUBG sahibi ve 31 Ocak tarihinden önce bir karakter yaratmış olan her Xbox One oyuncusuna oyun içerisindeki kozmetik kutuları almak için kullanılan birim olan 30.000 Battle Point hediye edecek. Bu Battle Point'ler 1 Şubat tarihinin ardından uygun hesaplara verilecek.
PUBG şu anda altıncı Xbox One güncellemesine ulaşmış durumda ve bu hafta sunulan son güncelleme, pek çok bug ve çökme onarımının yanı sıra çeşitli oyun geliştirmeleri ve genel optimizasyonları içeriyor.
Oyun halen ideal konumuna ulaşmamış olmasına rağmen PUBG'nin popülerliği artmaya devam ediyor ve henüz bu popülerliğin yavaşlayacağına dair bir işaret de yok!
Levent Öztürk
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