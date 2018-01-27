PUBG, Hızlı Büyümesini Kutluyor!

PlayerUnknown's Battlegrounds, hızlı büyümesini, oyunculara vereceği büyük hediye ile kutlamaya hazırlanıyor!

PUBG Xbox One'daki başarısını kutluyor!

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