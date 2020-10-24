PUBG Sezon 9 PC Sunucularında Çıktı

PUBG Sezon 9'da ortam hareketleniyor ve artık PC sunucularında resmi olarak başlamış bulunuyor. Peki, PUBG Sezon 9'da neler var?

PUBG Sezon 9 PC Sunucularında Çıktı

PUBG Sezon 9'da ortam hareketleniyor ve artık PC sunucularında resmi olarak başlamış bulunuyor. Oyuncular, gizemli ve tehlikeli Paramo haritasının yolunu gözleyebilirler. Detaylı yama notlarını buradan inceleyebilir ve en son yama notlarını içeren videoyu ise buradan izleyebilirsiniz. 

Yeni haritaya ek olarak, oyuncuların karşılaşacağı yenilikler ise şöyle: 

  • Survivor Pass: Highlands: Premium Pass'e sahip olan oyuncular, görevleri tamamlayarak ve Pass ödüllerini toplayarak 1.000 G-Coin'i kazanıp tüm maliyeti telafi edebilirler. 1.000 G-Coin gelecek sezonun Premium Survivor Pass'ini kapsayabilir! Bu Pass'e sahip olan cesur oyuncular, görevleri tamamlayarak Paramo temalı ödüller ve görünümler de kazanabilecekler. Bu sezon ayrıca iki ay sürecek ve Pass bunları tamamlamak için 50 seviyenin yeterli olduğunu vurguluyor.  
  • G-Coin'in tanıtımı: G-Coin sistemi, oyunun konsol versiyonunun sınırlarını aşıyor. PC'deki PUBG oyuncuları ilk defa G-Coin satın alabilecek ve bu da ürün satın almayı daha verimli hale getirecektir. Daha fazla bilgi için son yayınlanan blog gönderimizi inceleyebilirsiniz. 
  • Dereceli Mod: Sezon 9 ayrıca yepyeni Dereceli Mod sezonunu tanıtıyor. Topluluğumuzun geri dönüşlerini dinleyerek Dereceli Solo'yu aktif ettik ve yalnız savaşçılarımızın zirveye tırmanmasına olanak verdik.  
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