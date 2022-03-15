Putin ile Dövüş Çağrısına Cevap Gelen Musk'tan Arka Arkaya Yeni Tweet'ler!

Dün Rusya devlet başkanı Putin'i Ukrayna için teke tek dövüşe çağıran Elon Musk'a cevap, Roscosmos başkanından geldi. Ve tabii ki bu söz dalaşını Musk'ın burada bırakması beklenemezdi...