Putin ile Dövüş Çağrısına Cevap Gelen Musk'tan Arka Arkaya Yeni Tweet'ler!

Elon Musk'ın, Ukrayna'nın işgaline son vermek için bariz bir çağrıda Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet etmesi dünün en çok ilgi çeken haberlerinden biriydi. Musk, Rusya'da yasaklanmış bir mecra olan Twitter aracılığıyla Rusya başkanına meydan okudu. Ciddi olduğunu göstermek için Putin'in adını ve Ukrayna'yı Rusça yazdı. Takip eden bir tweet'te de, "Rusya Devlet Başkanı" hesabını etiketleyerek "bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" diye ekledi.
Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin ise, Musk'a cevap veren isim oldu. Meydan okumaya yanıt olarak, Puşkin'in eserlerinden bir bölüm yayınladı.
"Sen, küçük şeytan, hala gençsin,
Benimle zayıf rekabet et;
Sadece zaman kaybı olurdu.
Önce kardeşimi geç."
I see you are a tough negotiator!
Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022
Tabii ki, Musk işi öylece bırakamazdı.
Musk, Vladimir Putin'in bir ayıya bindiğini gösteren kareyle kendisini bir alev silahıyla gösteren bir yayınladı. Bu kareyi, "Görüyorum ki, zorlu bir müzakerecisiniz! Tamam, görüntüleme başına %10 daha fazla ödeme yapabilirsiniz" sözleriyle tamamladı.
Ve yine tabii ki, Musk hızını alamayarak devam etti.
Önce "İsterse ayısını da getirebilir" tweet'ini attı. Hemen ardındansa "Bir kitap kulübü oluşturmalıyız. "Kalbi olan ve aklı olmayan bir aptal, kalbi olmayan bir aptal kadar talihsiz bir aptaldır." Fyodor Dostoyevski, Aptal" tweet'i ile devam etti. Ve Dostoyevski'nin sözlerini yine Rusça yazdı.
And ... um ... [flicks wrist] we should form a book club.
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