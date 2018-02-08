Q4'te tek kayıp Samsung'tan geldi

Samsung, 2017'nin dördüncü çeyreğinde düşüş açıklayan tek büyük firma oldu.

Samsung tabletler için 2017'de kayıp bildirdi...

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