Sony'den Heyecanlandıran Açıklama: PlayStation 5'e Gelecek Çok Şey Var!

Sony, gelecekteki yazılım güncellemeleriyle PlayStation 5'e getirmek istediği birçok "ilginç ve heyecan verici harika fikirler" olduğunu söyledi. Bu sözler, Resmi PlayStation Blog'a bir röportaj veren Sony Interactive Entertainment'taki Platform Deneyimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino'dan geliyor.
Sony, bu ay PlayStation 5'in 2'inci büyük yazılım güncellemesini kullanıma sundu ve bununla birlikte dahili depolama yükseltmeleri ve yerleşik TV hoparlörleri için 3D ses desteği gibi merakla beklenen bazı özellikleri tanıttı. Ancak yenilikler bununla bitmiş değil.
Hideaki Nishino, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcılardan çokça geri bildirim aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini söylerken, geri bildirimlerle ilgili tonlarca listemiz var diyor. "PlayStation 5 lansmanından önce yapmak istediğimiz şeylerin uzun bir listesi vardı ve şimdi bile hala listede ilginç, heyecan verici harika fikirler var" diyen Nishino, "Bu listelerin üzerinde çalışıyor ve gelecekte daha fazla şeyi ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" diyerek, oyuncuların PlayStation 5'ten daha fazla heyecan duyacaklarının altını çiziyor.
Peki, ne geliyor?
Yakın zamanda PlayStation 5'ten beklenenler arasında başı VR desteği çekiyor. Daha önce gelecekteki bir sistem yazılımı güncellemesinden sonra geleceği iddia edilen VR desteği ile ilgili henüz net bir tarih yok, ancak bu oyuncuların oldukça heyecanla bekledikleri bir özellik. Öte yandan arayüzde de halen değişikliklerin olduğu biliniyor. Yakın zamanda yayınlanan bir güncelleme ile birlikte arayüze birtakım yeni fikirler eklenmişti. Bunların devamını da önümüzdeki günlerde görebiliriz.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Hic kimse alamadigi icin omrunu uzatiyorlar.