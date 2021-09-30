Sony'den Heyecanlandıran Açıklama: PlayStation 5'e Gelecek Çok Şey Var!

PlayStation 5 kullanıcılarını heyecanlandıran açıklama Sony'den geldi: "Yazılım güncellemeleriyle PlayStation 5'e getirmek istediğimiz hala çok şey var. Peki ama bu "çok şey" neler olabilir?

  • Ercan Uğurlu
Sony'nin PS5'e Getireceği Daha Çok Şey Var

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Hic kimse alamadigi icin omrunu uzatiyorlar.

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