Sony'den Heyecanlandıran Açıklama: PlayStation 5'e Gelecek Çok Şey Var!

PlayStation 5 kullanıcılarını heyecanlandıran açıklama Sony'den geldi: "Yazılım güncellemeleriyle PlayStation 5'e getirmek istediğimiz hala çok şey var. Peki ama bu "çok şey" neler olabilir?