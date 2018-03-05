Qualcomm, 5G İçin Net Tarih Verdi
Qualcomm, Mobil Dünya Kongresi'nde 5G için net tarih verdi. 5G, 2019 yılında kullanımda olacak!
- Ercan Uğurlu
CHIP olarak bu sene de sizlere an ve an aktarabilmek için Barselona'da yerinde takip ettiğimiz Mobil Dünya Kongresi 2018'e damgasını vuran konu kesinlikle 5G'den başkası değildi. Çip üreticilerinin ve servis sağlayıcıların tamamının 5G çözümlerini ön planda sunduğu fuarda teknoloji dünyasına 3G ve 4G'yi kazandıran Qualcomm'un konuyu en fazla sahiplenen markaların başında geldiğini söylesek herhalde yanlış olmaz. Fuar boyunca lansmanı yapılan Samsung'dan Nokia'ya, Sony'den Asus'a kadar tüm markaların yeni akıllı telefonları için tercih ettiği işlemcilerin üreticisi olan Qualcomm'un yol haritasında 5G'yi 2019 yılı içinde kullanılabilir kılmak için çalışmalar da yer alıyor.
Bunun için Qualcomm; 5G'nin en temel bileşenlerini sade modüllerde toplayarak, nihai ürün tasarımlarını kolaylaştırmayı, toplam sahip olma maliyetini azaltmayı ve ticarileştirme süresini desteklemeyi planlıyor. Böylece yeni orijinal ürün üretici adaylarının, sistemlerinde 5G'yi benimseme imkanlarına en hızlı şekilde ulaşması hedeflenmiş.
Qualcomm'un MWC 2018'de yer alan standında; 5G ve Gigabit LTE kullanım durumları, yeni nesil küme ve bilgi-eğlence yapılandırmaları ve San Diego'daki Hücresel-V2X denemelerinin gösterisinin de dahil olduğu otomotive dair birçok son teknoloji gelişmelere ek olarak markaların endüstriyel IOT kategorisindeki ürünlerini hızlıca ve uygun maliyetle ticarileştirmesine yardımcı olacak teknoloji ve platformlarla ilgili demolar da yer alıyordu. Bunlar içinde bizim için en etkileyici olanlar 5G bağlantılı araba ve Snapdragon 845 tabanlı Extended Reality (XR) demolarıydı. PC'den bağımsız, 6DOF ve oda ölçeğinde AR ile VR birleşimi bir deneyim sunan bu referans tasarım gözlük göz başına 2K ve 120fps sunabilmesi ile sanal dünyayı bir adım daha gerçeğe yaklaştırıyor.
MWC 2018'de lansmanı yapılan iki amiral gemisi akıllı telefon Sony Xperia XZ2 ve Asus Zenfone 5'in Snapdragon 845 mobil işlemciyi kullanması ile kullanıcılar ilk defa X20 modem ile Gigabit LTE'ye ve 4K HDR video yakalama özelliklerine kavuşmuş oldular. Ayrıca ASUS, Qualcomm'un kapsamlı modemden antene çözümlerini cihazlarında kullanacak olan en son öncü cihaz üreticisi olarak da dikkatleri üzerine topladı. Akıllı telefonlara ek olarak Asus, modemden antene çözümlerini Snapdragon Mobile PC platformundan güç alan "Her Zaman Bağlı" Windows 10 PC cihazlarında da kullanacak. Böylece yeni dizüstüler süper yüksek veri hızlarını destekleyebilecek ve bir güne yakın uzun batarya ömürleri sunabilecekler.
Qualcomm son olarak fuarda, Snapdragon 700 Mobil Platform serisini de tanıttı. 800 ile 600 serisi arasında konumlanan bu platform, daha önce sadece üst seviye telefonlar yer alan Artificial Intelligence (AI) Engine destekli cihaz içi yapay zekâ, Qualcomm Spectra ISP, Qualcomm Kryo işlemci, Qualcomm Hexagon Vector işlemci ve Qualcomm Adreno GPU gibi özellikleri daha erişilebilir fiyatlarla akıllı telefonlara sunacak. Bu şekilde 800 ile 600 platformunu kullanan akıllı telefonlar arasında ki fiyat farkı biraz dengelenmiş olacak. Tüm bu konularda Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Gökhan Güleç ile Barselona'da gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti de videomuzda izleyebilirsiniz.
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