Qualcomm, BMW'den Sonra Volvo, Honda ve Renault'lara da İmzasını Atıyor!

Mobil çip üreticisi Qualcomm, CES 2022'de gelecekteki Volvo, Honda ve Renault modelleri için donanım ve yazılım sağlama planlarının duyurdu. 2021'in sonuna doğru BMW'nin sürücüsüz otomobilleri için çipler geliştireceğini açıklayan ABD merkezli şirket, otomobil üreticilerinin kullanımına sunulan infotainment (bilgi-eğlence) ve yardım araçlarını anlatmak üzere Las Vegas'taki fuar alanında yerini aldı.
Toplu olarak Qualcomm Digital Chassis olarak adlandırılan bu araçlar arasında Snapdragon Ride, Snapdragon Cockpit, Snapdragon Auto Connectivity ve Snapdragon Car-to-Cloud Services yer alıyor.
Bunların her biri, ister sürüş yardımı ister multimedya olsun, farklı bir teknolojik alanı kapsıyor ve ortak otomobil markaları bu özellikleri toplu olarak veya ayrı ayrı kullanmayı seçebiliyor.
Örneğin Volvo, Polestar çatısı altındakiler de dahil olmak üzere, yakında çıkacak olan elektrikli otomobil grubunda Qualcomm'un birden fazla ekrana ve sürükleyici ses sistemlerine güç sağlayan yazılımı olan Snapdragon Cockpit'i kullanacak.
Bu sayede Polestar 3 SUV ve İsveçli otomobil üreticisinin yakında piyasaya sürülecek olan tamamen elektrikli SUV'si gibi araçlar, önceki modellerden "iki kat daha hızlı" infotainment sistemlerine ve "10 kata kadar daha hızlı grafik üretme yeteneklerine" sahip olacak.
Benzer bir şekilde Honda da Qualcomm'un gelişmiş infotainment teknolojisini 2022'nin ikinci yarısında ve küresel olarak 2023'ün başlarında ABD'ye gelecek otomobillerde kullanacak. Sunulacak modeller, gelişmiş AI deneyimlerinden ve kör nokta tespit yardımcıları, destekli fren bildirimleri ve yaklaşan acil durum araçları için sinyaller gibi kabin içi yeteneklerden yararlanacak.
Renault Grubu ise Snapdragon Digital Chassis'in bir parçası olarak mevcut tüm araçların daha kapsayıcı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için Qualcomm ile birlikte çalışacak.
Örneğin, Snapdragon Auto Connectivity'nin kullanılması, sunulacak Renault modellerinin üstün LTE, 5G, Wi-Fi ve GPS sistemlerine sahip olacağı anlamına gelecek.
Qualcomm ve Google'ın yeni nesil Renault Megane E-TECH'in dijital kontrol paneli için önemli bir bilgi işlem çipi sağlamak için beraber çalıştığı ve muhtemelen geliştirme aşamasındaki Renault 5 EV'nin de ortaklıktan faydalanacağı ise daha önce duyulmuştu.
Qualcomm Digital Chassis'in içerisindeki belki de en ilginç aracın Snapdragon Ride sistemi olduğunu söyleyebiliriz.
Qualcomm'un geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolarlık otomotiv teknolojisi firması Veoneer'i satın almasının ardından, Snapdragon Ride paketi artık bilgisayar vizyonu için yeni bir çip içeriyor ve şirket, otomatik şerit kontrolü gibi güvenlik özelliklerini büyük ölçüde iyileştirmek için bir otomobilin kamera setinden faydalanabileceğini söylüyor.
Bu özel aracı kullanan otomobil üreticileri tarafından geliştirilen modeller ayrıca gelişmiş harita kitle kaynak kullanımı, sürücü izleme sistemleri (DMS), park sistemleri ve hücresel araçtan-her-şeye (C-V2X) teknolojilerinden faydalanabilecek.
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