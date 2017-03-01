Qualcomm geleceğin teknolojilerini sahiplenmeye kararlı
Qualcomm MWC 2017'de başta 5G olmak üzere, VR, giyilebilir teknolojiler, akıllı evler ve bağlantılı araçlar gibi IOT çözümleri ile yine göz doldurdu
Qualcomm, MWC 2017'de bu sene dünyada da trend olan 5 ana başlık üzerinde duruyor. Ana konu elbette 5G. Buna ek olarak , mobil deneyimi güçlendirmek için, daha akıllı ve daha iyi bağlantılı otomobiller, sorunsuz akıllı nesneler, daha güçlü kablosu bağlantılar ve daha iyi mobil deneyim sunan uygulamalar için yeni Qualcomm işlemciler başı çekiyor.
Farklı ihtiyaçlara yönelik uygulama ve servislerin ortaya çıkması ve konut başına düşen cihaz sayısının son 5 yılda 3 kattan daha fazla artması da dahil olmak üzere birçok sebepten ihtiyaç duyacağımız sorunsuz yüksek hızlı kablosuz/mobil bağlantıların sağlanabilmesi ve günün getirdiği yeni ihtiyaçlara çözüm olacak yeni cihazların daha kolay geliştirilebilmei için Qualcomm Mobile World 2017'de sunduğu çözümler ile bu sene de dikkatleri üzerine topladı.
802.11ax için entegre SOC ve istemci cihaz platformu
802.11ax bağlantı için mükemmel entegre SOC çözümü olan IPQ8070 ve gelişmiş 802.11ax istemci cihaz platformu QCA6290 4 kata kadar daha fazla kapasite, dışardayken bile daha yüksek hız sunarken akıllı özellikleri ağları daha da basitleştiriyor ve trafiği optimize ederken parazitleri azaltıyor. Bunun için IPQ8070, dört çekirdekli işlemci, çift bant Wi-Fi radyoları ve 14nm FinFet tasarımından güç alıyor. QCA6290 ise
1.8 Gbps 'ye varan üst hız ve DBS ile de 2.4 GHz + 5GHz hız sunuyor. Güç tüketimini konuşunda 11ax standart özelliği olan Hedefli Uyandırma Zamanı ((TWT) desteğine ek olarak ek Qualcomm teknoloji optimizasyonları ile de 2/3'e varan oranda tasarruf sağlanabliyor. Bu duyurular ile Qualcomm, Wi-Fi evrimine ettiği liderliği sürdürmekte kararlı gibi duruyor. Kablosuz bağlantı dünyası için dikkat çekici bir gelişme olsa da Qualcomm adına MWC 2017'deki en önemli duyuru ise elbette Snapdragon X20 LTE modem oldu.
Snapdragon X20 modem ile gelen 1.2Gbps hız!
Qualcomm, yedinci nesil LTE çoklu-mod modem ve ikinci nesil Gigabit LTE çözümü Snapdragon X20 LTE yonga setinin denemelerine başladığını duyurdu. Modem ve yeni Snapdragon X20 LTE alıcı-verici, endüstride birçok ilki de beraberinde getiriyor. Ticari olarak duyurulan ilk Gigabit LTE yonga seti, 1.2 Gbps'ye varan LTE Kategori 18 indirme hızlarını sunmak için tasarlandı. Böylece bir önceki nesile kıyasla indirme hızlarında yüzde 20 iyileştirme sağlanmış oluyor. Buna ek olarak bu yonga seti, lisanslı ve lisansız FDD ve TDD radyo frekansları genelinde 5x20 MHz indirme yoluna kadar Taşıyıcı Toplama (CA) ve üç toplanmış LTE taşıyıcısına kadar 4x4 MIMO desteğini de mümkün hale getiriyor. Ayrıca yine bu yonga seti, Snapdragon LTE modemleri içerisinde ilk kez entegre Çift SIM Çift VoLTE (DSDV) özelliğini de destekliyor.
Buna ek olarak Qualcomm, global 5G standardizasyonu olması beklenen 3GPP içerisinde çalışan Yeni Radyo (NR) üzerine inşa edilmiş başarılı 5G bağlantısını da duyurdu. Qualcomm Technologies'in 3.3 GHz - 5.0 GHz orta bant spektrumunda çalışabilen 6 GHz 5G NR altı prototip sistemini tamamlayan bu bağlantı, gelişmiş 5G NR teknolojilerinin günümüzdeki 4G LTE ağlarına kıyasla saniye başına çoklu gigabit hızlarını daha düşük gecikme süresi ile nasıl verimli şekilde sunabileceğini de gösteriyor. Bu başarılı bağlantı, 5G NR teknolojilerinin ticarileşmesi ve hızla kabul görmesi için atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
Nesnelerin interneti cihazları için Android Things dest
MWC 2017'de Qualcomm'dan nesnelerin interneti için bir yenilik olmaması elbette beklenemezdi. Bu konuda birden fazla dikkat çeken duyuru oldu. Snapdragon 210 işlemcilerinde Android Things işletim sistemi (OS) desteği sunmayı planlaması en dikkat çekenlerin başında yer alıyor. Android Things OS, nesnelerin interneti (IoT) cihazları için tasarlanmış yeni bir Android tasarımı. Snapdragon işlemcilerin ise bu OS için entegre 4G LTE desteği sunacak dünyanın ilk ticari amaçlı çip üzeri sistem (SoC) çözümleri olması bekleniyor. Bu birliktelik; yönetimli, güvenlik odaklı ve güçlü bağlantıya ihtiyaç duyan IoT uygulamalarının yeni bir sınıfı için tasarlanmış. Bu uygulamalar içerisinde elektronik tabela, uzaktan video izleme, varlık takibi, ödeme ve satış makineleri, üretim gibi uygulamaların yanı sıra akıllı asistan ve ev elektronikleri gibi kullanıcı cihazları da yer alıyor. Android Things OS'u çalıştıracak Snapdragon 210 işlemcileri sayesinde üreticiler ve geliştiriciler 4G LTE üzerinden Google Bulut Platformu ve Google servislerinin gücünden faydalanarak IoT çözümlerinde kullanabilecek. Bunlara ek olarak, Snapdragon 210 işlemcide yer alacak ses için Google Cast desteği, inovatif tüketici cihazlarının geliştirilmesini kolaylaştıracak. Qualcomm ayrıca Android Things OS desteğini Qualcomm Akıllı Konut Referans Platformu'nu kapsayacak şekilde de genişletmeyi planlıyor.
Bluetooth düşük enerji 5, çift bant Wi-Fi, 802.15.4 bağ
Qualcomm'un yeni çip üzeri sistemleri QCA4020 ve QCA4024; Bluetooth Düşük Enerji 5, Çift Bant Wi-Fi ve 802.15.4-tabanlı teknolojileri ZigBee ve Thread de dahil olmak üzere entegre eden ilk üç modlu SoC olma özelliği taşıyor. Yeni çipler, Qualcomm Network IoT Bağlantı Platformu'nun gelişmiş özelliklerini de sunuyor. Bu özellikler içerisinde HomeKit ve Açık Bağlantı Vakfı (OCF) şartları için önceden entegreli teknolojilerin yanı sıra AWS IoT yazılım geliştirme kiti desteği (SDK) ve Azure IoT Hub'a bağlantı için Microsoft Azure Internet-of-Things (IoT) Cihaz SDK desteği de buluyer alıyor. Her iki çözüm de donanım tabanlı güvenlik özelliklerini düşük güç ve fiyata göre optimize edilmiş tek çip çözümü olarak destekliyor ve böylece IoT dağılımına yardım ederek OEM'ler için esnek ürün geliştirme imkanı sunuyor. Ayrıca farklı üreticilerin çeşitli cihazlarının yine farklı kablosuz standartlarda, protokollerde ve iletişim yapılarında birbirleri ile iletişim kurabilmesini ve bir sistem ağına, bulut veya uygulama servislerine bağlanmasını sağlıyor. MWC 2017'ye Qualcomm'un IOT cihazlar geliştirmeyi kolaylaştıran geçtiğimiz senelerdeki teknolojilerini kullanarak ürettikleri ürünler ile bu seneki fuara katılan firmaların sayısının yüksekliği bu duyuruları haklı çıkarıyor.
Özelm duyulan kablosuz VR çözümleri için Snapdragon 835
Mobil telefonlar ile kullandığımız basit VR çözümlerini saymazsak gerçek kalitede VR deneyimi sunan gözlüklerle ilgili en büyük sorunun kalın kablolara mahkum olmak olduğunda herhalde herkes hem fikirdir. Bunun nedeni elbette transfer edilmesi gereken veri için gerekli bant genişliğinin ancak kablo ile sağlanabilmesiydi. Qualcomm işte tam da bu noktada çözüm sunarak VR teknolojilerin geleceğini değiştirmek için büyük bir adım atıyor. Barselona'da MWC 2017'de bizzat deneme şansı bulduğumuz Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş VR gözlükler sayesinde daha önce yaşamadığımız bir VR deneyimine şahit olduk. Peki bu yeni işlemci bize neler sunacak?
Sanal gerçekliğin gerektirdiği 60 fps'ye varan yüksek kare sayısına, üç boyutlu sese, gerçek zamanlı render edilen geliştirilmiş 3 boyutlu grafiklere (kare başına 250bin üçgen) ve göz başına 1024x1024 yüksek çözünürlüklü video içeriğine imkan tanıyan Snapdragon 835 aynı zamanda 6DOF olarak adlandırılan ve dört eksene ek olarak hareketi de algılayarak eksiksiz bir çözüm sunuyor.
Qualcomm ses ve müzik alanlarını da unutmamış
Qualcomm Bluetooth SoC'lar üzerinde sesli asistan desteği de ekliyor. Ticarileştirmeyi hızlandırmak, maliyeti düşürmek ve müşterilerin ses ürünlerine yönelik pazarda artan talebi karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sesli asistan özelliklerini Bluetooth Audio platformumuza dahil etmek için Sensory ve Rubidium gibi firmalar ile çalışıyor. Böylece sürekli dinleme konumunda olan bluetooth kulaklıklar sesli asistanı uyandırma sözcüğünü tanıyıp bağlı olduğu akıllı telefon üzerinden bulut ile bağlantıya geçip kullanıcısına daha akıcı bir çözüm sunabilecek.
Son trend gerçek kablosuz kulaklıklar (iki kulak arası kablo olmayan) için de rom tabanlı bir çözüm sunan Qualcomm böyle daha kompakt çözümler sunabilmek için üreticilerin işini kolaylaştırıyor. Ayrıca bluetooth kulaklıkların ses kalitesini kablolulara yaklaştıracak aptX HD teknolojisi ile Qualcomm, odyofilileri heyecanlandıracak gibi duruyor. aptX HD bluetooth üzerinden 24-bit sesi mümkün kılıyor. Teknoloji Snapdragon 835 üzerinde yer alacak.
5G, otonom sürüşün önündeki engelleri kaldıracak!
Tamamen otonom araçların güvenliği ve sorunsuz işlemesi için aracın üzerindeki sensörlerden elde edilen verilerin hızlı bir şekilde işlenmesinin gerekliliği kadar bağlantılı araçların bu verileri birbirleri arasında paylaşabilmesi için kablosuz bağlantı hızının da çok yüksek olması gerekiyor. İşte bu noktada 5G devreye girerek bu teknolojilerin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeli kaldırıyor.
Qualcomm da bu konuda Snapdragon 602a ve Snapdragon 820a otomotiv işlemcileri ile Snapdragon X20 ve X5 LTE modemleri ile büyük bir rol oynuyor. Zate küresel büyük otomobil üreticilerin çoğu da bu konuda tercihlerini Qualcomm'dan yana kullanmış durumdalar. Ek olarak Qualcomm Halo kablosuz EV şarj teknolojisi de birkaç araç platformunda denenmeye başlanmış.
Mobile World 2017'de tüm bunlara ek olarak Qualcomm, C-V2X platformunu da görücüye çıkardı. Hücresel V2X teknolojisi araçları araçlara (V2V), yayalara (V2P), yolların yapısına (V2I) ve ağa (V2N) dolayısıyla da herşeye bağlıyor. Böylece geleceğin otonom araçları sadece sensörler yardımıyla gördükleri karşısında değil sürekli olarak herşeye karşı tetikte kalabilecekler. Bu da sürekli bir güvenli sürüş anlamına geliyor.
Telekomünikasyon ve otomotik liderleri tarafından büyük destek gören C-V2X, Almanya'da Ericsson ve Audi, Fransa'da ise Peugeot (PSA) ve Orange tarafından şu an deneniyor. Bu konuda MWC 2017'de Mercedes AMG Petronas Motorsport 'un 80211.ad 60Ghz denemelerine başladığı ve LG ile C-V2x ve 5G konusunda bir anlaşmayya varıldığı da duyuruldu.
Mahmut Karslıoğlu
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