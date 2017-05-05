Qualcomm, iPhone 8'i ABD'de Yasaklatabilir!

Qualcomm ve Apple arasındaki tartışma, yeni iddiaya göre iPhone 8'i etkileyebilecek boyutlara ulaştı!

Qualcomm, iPhone 8'i ABD'de Yasaklatabilir!

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Qualcomm, iPhone 8'i ABD'de Yasaklatabilir!

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