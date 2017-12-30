Qualcomm Snapdragon 460, 640 ve 670 Sızdı!

Qualcomm'un 2018 yılında akıllı telefonlarda göreceğimiz yeni Snadragon 460, 640 ve 670 işlemcileri sızdı.

Qualcomm Snapdragon 460, 640 ve 670 sızdı!

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