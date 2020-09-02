Qualcomm, Snapdragon 732G İşlemcisini Duyurdu! İşte Özellikleri!

Qualcomm, orta segment akıllı telefonlar için yeni işlemcisi Snapdragon 732G'yi duyurdu. Snapdragon 7 serisinin en yeni yonga seti olan Snapdragon 732G, özellikle 4G destekli orta sınıf akıllı telefonlarda yer alacak. Peki, Snapdragon 732G özellikleri neler ve telefonlara ne zaman gelecek?
Snapdragon 732G, temel olarak selef model Snapdragon 730'un hız aşırtmalı bir sürümü olarak geliyor. Yeni işlemcide Kryo 470 çekirdeği artık 2.2 GHz saat frekansı yerine 2.4 GHz hıza ulaşabilirken, grafik işlemede de Adreno 618 GPU varyantı ile yüzde 15'lik bir iyileştirme söz konusu.
Qualcomm yönetim başkan yardımcısı Keder Kondap, yeni işlemci için "Snapdragon 732G, daha güçlü bir oyun deneyimi, daha iyi bir yapay zeka ve daha üstün performans sunacak," derken, POCO ile çalışmaktan da mutlu olduklarını ilave etti. Zira 7 Eylül'de tanıtılacak olan POCO X3, Snapdragon 732G işlemci ile gelecek. Tanıtım sonrası POCO X3 incelememizde, Snapdragon 732G'nin nasıl bir performans sunduğundan da sizlere böylece bahsedebileceğiz.
Xiaomi'nin alt markası olan POCO, Snapdragon 732G mobil platformunu kullanmayı taahhüt eden ilk şirket olmuşken, elbette bu kervana başka marka ve telefonlar da katılacak. Muhtemelen bu yılın ilerleyen döneminde birkaç tane daha 4G LTE destekli Snapdragon 732G'li akıllı telefon göreceğiz.
4G LTE destekli dememizin sebebi, Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisini sadece 4G'ye özel kılması. Qualcomm, 5G cihazlar için Snapdragon 765, 765G veya 768G işlemcisini kullanıyor.
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