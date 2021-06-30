Qualcomm, Snapdragon 888 Plus'ı Tanıttı! İşte Özellikleri!

Mobil Dünya Kongresi 2021 tüm hızıyla sürerken tanıtımlar yapılmaya devam ediyor. Bugünkü etkinlikte sahne alan Qualcomm da beklenen duyuruyu yaptı ve Snapdragon 888 Plus işlemcisini gözler önüne serdi.
Snapdragon 888 Plus, elbette 5G modem içeriyor ve geleceğin amiral gemilerine hayat vermesi bekleniyor. Yeni işlemci oyunculara özel içeriklere de ev sahipliği yapıyor. Qualcomm kıdemli başkan yardımcısı Christopher Patrick, tanıtımda yaptığı açıklamada: "Snapdragon, birinci sınıf Android deneyimiyle eş anlamlıdır, En yeni amiral gemimiz Snapdragon 888 Plus 5G mobil platformumuz, kullanıcıların hak ettiği birinci sınıf eğlence, bağlantı ve oyun deneyimlerini sunmaya yardımcı olacak," derken, topu akıllı telefon üreticilerine atarak sözlerini noktaladı: "OEM üreticilerinin en yüksek erformanslı platformumuzu temel alan lansmanlarını görmeyi heyecanla bekliyoruz."
Snapdragon 888+, içeriğinde yer alan Kryo 680 CPU çekirdeği ile 3GHz'e kadar frekans gösterebiliyor ve Adreno 660 GPU ile 6'ıncı nesil Quallcom AI Engine'e yer veriyor. Performans bakımından Snapdragon 888'e göre yüzde 20'lik bir artış gösteren Snapdragon 888 Plus, öte yandan 144Hz QHD ekranlarda oyun oynama yeteneği sunan Snapdragon Elite oyun paketini de kullanıyor. Böylece bu yeni işlemci ile yeni nesil mobil oyunlarda yüksek kare hızında daha akıcı bir oyun deneyimi sağlanabilecek.
Snapdragon 888 Plus'ı pek çok markanın kullanacağını biliyoruz. Asus, Honor, Vivo, Motorola ve Xiaomi dahil olmak üzere daha pek çok premium telefon üreten markanın örneklerini ise 2021'in 3'üncü çeyreğinden itibaren görmeye başlayabileceğiz.
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