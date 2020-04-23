Rapor: iPhone'un Mail Uygulamasında Yıllardır Onarılmayan Bir Açık Var

Yeni bir rapor, iPhone'un e-posta uygulamasındaki tehlikeli bir güvenlik açığının, hacker'lar tarafından yıllardır kullanıldığını söylüyor.

Rapor: iPhone'un Mail Uygulamasında Açık Var

Apple'ın iPhone'lardaki eposta uygulaması, yeni bir rapora göre karmaşık saldırılar karşısında zafiyetlere sahip.

Wall Street Journal'a göre daha önceden bilinen güvenlik açığı, özel hazırlanmış bir eposta gönderilerek iPhone'a zararlı yazılım yüklemeye izin veriyor. iOS'un bazı sürümlerinde zararlı epostanın yalnızca indirilmesi yeterli oluyor. Yani bazı iOS sürümlerinde zararlının etkin hale gelebilmesi için epostayı açmanıza gerek kalmıyor.

Açığı bulan siber güvenlik firması ZecOps, pazartesi günü yayınladığı bir raporda açığın en az iOS 6'dan beri platformda bulunduğunu söyledi. Daha kötüsü, firmaya göre açık hedefli saldırılar için kullanılıyor.

Neyse ki Apple, açığın iyice ortaya dökülmesiyle harekete geçmiş gibi görünüyor. ZecOps'a göre Apple, güvenlik açığını en son beta sürümlerinde kapattı.

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