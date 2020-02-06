Telefonu Kolunuza Getiren Saat

Bir telefonu biraz küçültüp, kolunuza taksaydınız nasıl olurdu? TicWris Max, tam olarak bunu deniyor.
160 dolar fiyat etiketiyle satılan cihaz, 4G bağlantı, Ip67 su geçirmezlik gibi özelliklere sahip. Dört çekirdekli işlemciye sahip telefonda 3GB RAM, 32GB dahili depolama ve 2.880mAh pil bulunuyor. Ön yüzdeki 8 megapiksellik kamera, yüz tarama özelliğine sahip.
Android 7.1.1 ile çalışan cihaz, dahili GPS özelliği de sunuyor. 2,86 inç ekranı 640x480 piksel çözünürlük sunan cihaz, sürpriz olmasa da telefon görüşmeleri yapmanıza da olanak tanıyor ve bunun için ek bir cihaza ihtiyaç duymuyor.
Cihazda olmayanları sıralamak gerekirse TicWris Max'ın microSD kart slotu, NFC veya USB portunun bulunmadığını söyleyelim. Bunların yanında 153 gramlık ağırlığı, cihazı bir telefon kadar ağır yapıyor.
TicWris Max yeni bir akıllı saat kategorisi oluşturur mu bundan emin değiliz, ancak sıra dışı görünmek isteyenlerin gözleri üzerine çekmesini sağlayabilir.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Evet, harika olmuş! Üretici firmaya başarılar diliyorum. Yalnız bu cihaza özel bir Android GUI lazım. O sorunu da çözmüşlerdir diye düşünüyorum. Şimdi sıra elektronik cüzdanda. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kredi kartları, indirim kartları, giriş kartları, elektronik imzalar, ruhsatlar, tapular, personal data vault... hepsi dijital olarak kredi kartı büyüklüğünde, ekranlı, sadece update için internete bağlanan NFC'li bir cihazda...