Razer Blackwidow Ultimate Artık Daha Güçlü
Klasikleşen mekanik klavye artık su ve toza karşı IP54 sertifikasıyla güçlendirildi.
Dünya'nın öncü lifestyle markası Razer, yeni ve daha da geliştirilmiş Razer BlackWidow Ultimate mekanik oyuncu klavyesini en çok satan klavyeler serisine ekledi.
Su ve toza karşı koruma gibi özelliklerle donatılan Razer BlackWidow Ultimate, bugüne kadarki en esnek oyuncu klavyesi olma iddiasını da taşıyor. IP54 sertifikası almayı başaran klavye, kendisine zarar verebilecek toz parçaları ve kazayla gerçekleşen su dökülmelerine karşı koruma sağladığını kanıtladı.
Razer'ın eş kurucusu ve CEO'su Min-Liang Tan, "Oyunculara yönelik klavyelerimizi geliştirmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. The Razer BlackWidows Ultimate bugüne kadarki en dayanıklı suya ve toza karşı koruma sağlayan klavye olmayı başardı," cümlelerini sarf etti.
Razer BlackWidow Ultimate ayrıca her biri ayrı ayrı arka aydınlatmaya sahip tuşlarıyla da ön plana çıkıyor. Her yeşil ışık Razer'ın kendi Synapse yazılımı aracılığıyla tek tek kişiselleştirilebiliyor ve kullanıcılara oldukça geniş bir dinamik ışıklandırma efekti yelpazesi sunuyor. Oyuncular gelişmiş ışıklandırma efekt konfigürasyon aracı sayesinde çeşitli ışıklandırma profilleri de oluşturabiliyor.
Razer BlackWidow Ultimate ayrıca direct olarak oyunculara yönelik olarak geliştirilen, ödüllü Razer Mechanical Switches teknolojisine de sahip olarak üretiliyor. Razer Green Switch seçeneği ile piyasaya sürülen klavye ile birlikte Razer, oyun oynamak için optimize edilmiş çalıştırma ve sıfırlama tepkisi ile endüstriye öncülük ediyor. 80 milyon tuş vuruşuna kadar bir ömrü olan Razer Mekanik Anahtarı, dayanıklılık için tasarlandı ve her tuşa basışınızda güvenilir şekilde en iyi performansı sağlamayı hedefliyor.
Razer BlackWidow Ultimate Özellikleri
- Razer™ Mechanical Switches ile 50 g harekete geçirme gücü (Razer Green)
- 80 milyon tuş vuruş ömrü
- IP54 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı
- 10 tuşa kadar anti-ghosting
- Razer Synapse uyumlu
- Dinamik ışıklandırma efektleriyle her biri ayrı ayrı ayarlanabilir arka aydınlatma
- Klavyeyi kullanırken aynı anda makro kaydı imkanı ve tamamen programlanabilir tuşlar
- Oyun modu seçeneği
- 1000Hz Ultrapolling
- Boyutlar: 203 mm (Uzunluk)x 153 mm (Genişlik) x 60 mm (Yükseklik)
- Ağırlık: 348 g
Piyasaya Çıkış Tarihi: Razerzone.com – Şu anda satın alınabilir durumda.
Dünya çapında – 2017'nin 4. çeyreği
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