Razer Blackwidow Ultimate Artık Daha Güçlü

Klasikleşen mekanik klavye artık su ve toza karşı IP54 sertifikasıyla güçlendirildi.

Razer Blackwidow Ultimate artık daha güçlü

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