Razer Phone 2 Tahminlerden Erken Gelebilir
Oyun ürünleriyle tanınan Razer'in ikinci telefonu, düşündüğünüzden çok daha erken gelebilir!
Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülen Razer Phone'un bir sonraki modeli Razer Phone 2, söylentilere göre önümüzdeki Eylül ayında gelebilir. FrAndroid'e konuşan dahili kaynak daha fazla detay veremese de, IFA 2018'in Razer Phone 2 için ideal bir tarih olduğu söylenebilir. Yine de, daha ilk Razer Phone birinci yılını doldurmadan ikinci bir telefonun piyasaya sürülmesi biraz şüpheli bir söylenti, yani bu "dahili kaynağın" gerçek olmama ihtimali de var.
Şimdilik Razer Phone 2'nin donanımı hakkında hiçbir şey bilinmiyor, eğer bu sızıntı doğru olsa bile, marka henüz telefonun tasarımında bir karara varmamış olabilir. Orijinal Razer Phone'un 8GB RAM, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve QHD 120Hz ekrana sahip olduğunu düşünürsek, bir sonraki telefonun ne kadar daha iyi olacağını tahmin edebiliriz.
Yeni Razer Phone 2'nin Project Linda ile birlikte piyasaya sürüleceğini söyleyen kaynak, tarih konusunda isabetsiz olsa da bu konuda haklı olabilir. CES 2018'de tanıtılan Linda teknolojisi sayesinde oyun laptop'unuza telefonunuzu takarak ekranlı bir touchpad'e sahip olabiliyorsunuz. Şimdilik bu teknolojiye sahip bir ürün piyasada bulunmuyor ancak Razer Phone 2 ile birlikte Project Linda da bir gerçek haline gelebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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