realme "Anneler ne diyorsa o" Dedi!

Akıllı telefon pazarının en genç ve dinamik markası realme, bu Anneler Günü dijital platformlarda yayınlanan paylaşımı ile başta tüm annelerin olmak üzere herkesin yüzünü güldürüyor. Teknolojinin annelerin hayatındaki en büyük sınavı olduğu herkesin malumu. Tabii onlarsız da yapamıyorlar; anneler olmadan bir Facebook veya Instagram düşünülemez.
realme'nin Anneler Günü'ne özel reklam filmini hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
realme, bu fikirden yola çıkarak annelerin bugüne kadar söylemekte zorlandığı hatta doğru söyleyemediği tüm teknolojik marka ve uygulamarı, yanlış telaffuzlarını bir araya getiriyor ve 'Anne sözünden çıkılmaz!' geleneğini keyifli dijital reklam kampanyasıyla göz önüne getiriyor. Sadece bugün değil her günün onların günü olduğunun da altını çiziyor.
Bu Anneler Günü, Korona virüs salgını nedeniyle birçok kişi annesinden ayrı kalmak zorunda olsa da, hasretin biteceği günlere çok az kaldı. Sarılmanın, yüz yüze sohbet etmenin değerinin daha çok anlaşıldığı şu günlerde kuşkusuz geleceğin mimarları annelerin de özlemi herkesin taşıdığı bir yük. Bugün onların günü, tüm annelerin yaptığı fedakarlıkları bir kez daha hatırlayalım ama onlara olan minnetimizi her gün dile getirelim.
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