realme Fan Festivali'nin Asıl Sürprizleri İçin Tarih Bugün!

realme'nin dünya çapında gerçekleştirdiği "realme 828 FanFestivali" kapsamında Türkiye'de hepsiburada.com kanalıyla başlattığı indirim festivali tüketiciden yoğun ilgi gördü. 17 Ağustos'ta başlayan festivalde, hepsiburada.com'da realme ürünlerinin stokları 2 dakikada tükendi. Festivalin son günü olan 28 Ağustos'ta (bugün) realme 6 Pro, realme 64+128 GB ve Buds Air kulaklıklar stoklar dahilinde yüzde 50 indirim ile kullanıcılarla buluşacak.
Festival kapsamında hepsiburada.com üzerinden indirimle sunulan realme ürünlerinin özellikleri şöyle:
realme6 Pro ile mükemmel oyun ve fotoğraf deneyimi
Dünyanın Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu realme 6 Pro'nun 4300mAh pili, 30W hızlı şarj ile 60 dakikada tamamen şarj oluyor. Zorlu oyun koşullarında bile pil, aynı sürede yüzde 62'lik şarj seviyesine çıkabiliyor. Daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış 6.6 inç 90Hz ultra pürüzsüz ekranıyla realme 6 Pro gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. 16MP Sony geniş açılı ana kamera ve IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte gelen cihazda, kameranın çekim mesafesi öncekine göre 2.5 kat artmış durumda. Cihaz 64 MP ana kamera, 12 MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°'lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemi ile mükemmel fotoğraf, selfie ve videolara imkan veriyor.
realme 6 ile gerçek mobil oyun keyfi
64 MP kameralı realme 6, en son güncellemelere sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile mobil oyun severlere sorunsuz bir deneyim getiriyor. realme'nin 4300mAh pili 30W hızlı şarj ile 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor, zorlu oyun koşullarında dahi 60 dakikada yüzde 55'lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekranı ve mükemmel ekran-gövde oranı ile üstün bir görsel deneyim sunuyor. Cihaz 16 MP Ultra net ön kamera, 64 MP'lik ana kamera, 119°'lik ultra geniş açıya sahip 8 MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine sahip.
Kablosuz müziğin keyfine realme Buds Air ile varın
Kullanıcıyı kablo karmaşasından kurtaran realme Bud Air, gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile kulakiçi kulaklıkların her birini birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemi sayesinde kulaklık, 12 mm yüksek bas performansı ile kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklık, konuşma sırasında ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile realme Buds Air, kulağınızdan çıkardığınız anda müzik deneyimini kendi kendine durduruyor, tekrar taktığınızda keyif kaldığı yerden devam ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın