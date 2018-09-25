Red Dead Redemption 2 hakkında 5 neden!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri