Red Dead Redemption 2, PC'ye mi Geliyor?
Rockstar'ın yeni efsanesi Red Dead Redemption 2 şu sıralar gündemden düşmüyor. Pek RDR2, PlayStation ve Xbox'tan sonra PC'ye de gelecek mi?
Şu sıralar oyun dünyasında adeta yer yerinden oynuyor, zira Red Dead Redemption 2 geçtiğimiz 26 Ekim'de piyasaya çıktı ve o günden bu yana oyunun yankıları sürüyor. GTA gibi köklü bir oyuna imza atan Rockstar, 2010 yılında çıkarttığı ilk Red Dead Redemption'dan 8 yıl sonra gerçekten de yine fevkalade bir işe imza atmış. Bundan dolayı ise tüm PC oyuncuları üzgün. Zira Red Dead Redemption 2 yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One için bulunuyor. Peki, RDR2 PC'ye gelecek mi?
Açıkçası bunu net şekilde söylemek zor, zira bununla ilgili herhangi net bir bilgi elimizde yok. Ancak takip edebileceğimiz küçük işaretler var. Red Dead Redemption 2'nin mobil uygulaması Companion App'in satır kodlarında ortaya çıkan bu işaretler, oyunun PC'ye gelebileceğini düşündürüyor.
- PARAM_companionAutoConnectIpPC
- PARAM_Oculus
- CommandIsPcVersion (void) 000000000166A12C
Yukarıdaki gibi görülen "PC"ye yönelik kodların ne olduğunu ise Rockstar henüz açıklamış değil. Ancak burada yer alan "PARAM_Oculus" satırının, Red Dead Redemption 2'yi PC'ye getirmesinin yanında bir de Oculus VR desteği verebileceği fikrini uyandırmasıyla heyecan yarattığı kesin. Ancak dediğimiz gibi net bir şey yok.
Öte yandan bu "PC" kodlarının, Red Dead Redemption 2 Companion App mobil uygulamasının masaüstü sürümüne yönelik olabileceği de tartışılıyor.
Umutlu ipuçları
Red Dead Redemption 2'nin PC sürümüne yönelik tek ipucu bu değil. Bir de daha önce bir Rockstar programcısının sızan Linkedin profili umutlanmamızı sağlamıştı. Hemen yukarıdaki fotoğrafa dikkatli baktığınızda, Red Dead Redemption 2'nin karşısında PC yazdığını görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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