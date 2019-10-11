Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!
Red Dead Redemption 2'nin PC sürümü için pek çok yeni detay açıklandı. Bunların arasında, nasıl bir PC'ye sahip olmanız gerektiği de var!
- Levent Öztürk
Rockstar Games geçtiğimiz hafta Red Dead Redemption 2'nin en sonunda PC'ye geleceğini resmi olarak duyurmuştu. Şimdi ise yeni istemcisi üzerinde ön siparişleri başlatmasının yanı sıra, oyuncuların bu western macerasına katılmak için nasıl bir bilgisayara sahip olmaları gerektiğini de açıkladı ve PC'ye özel geliştirmelerin neler olduklarını duyurdu.
Rockstar, oyunun PC sürümünü "Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin açık dünya destanının doruk noktası" olarak tanımlıyor ve pek çok "teknik, grafik ve performans geliştirmesi" ile beraber geldiğini söylüyor. Verilen detaylara göre PC sürümünde artmış çizim mesafeleri ve gece ve gündüz ışıklandırması için daha iyi küresel aydınlatma ve ortam kapama uygulamaları bulunacak.
Artırılmış gerçeklik için ise kar izleri, yansımalar, daha detaylı gölgeler ve yüksek çözünürlüğün yanı sıra mozaik desenlemeli ağaç dokuları ile geliştirilmiş ot ve kürk dokuları bulunacak. Oyun HDR desteği ve 4K üzerindeki çözünürlüklerde çalışma yetenekleri ile sunulurken, Ultra-geniş ve çoklu monitör düzenleri de desteklenecek ve kare sınırlaması bulunmayacak.
Rockstar, daha iyi gözüken bir deneyimin yanı sıra, Red Dead Redemption 2 PC sürümünün tek oyunculu yanı için yeni içerikler de ekliyor. Bu yeni içeriklerin arasında 3 yeni Ödül Avcılığı görevi, 2 yeni Çete Saklanma Yeri, 2 yeni Hazine Haritası, yeni Hikaye Modu silahları, yeni görev 'To The Ends of The Earth', yeni Hikaye Modu atları, 5 yeni takı bulunuyor.
Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri
Oyunun istediği minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde. Özellikle 150GB depolama alanı dikkat çekici:
Minimum:
OS: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-6300
Bellek: 8GB
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB veya AMD Radeon R9 280 3GB
HDD Alanı: 150GB
Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen:
OS: Windows 10 - Nisan 2018 Update (v1803)
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1500X
Bellek: 12GB
Grafik Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 480 4GB
HDD Alanı: 150GB
Ses Kartı: DirectX uyumlu
İndirimli ön siparişler Rockstar İstemcisi üzerinde başlamış durumda ama henüz Standart Sürümü satın almak mümkün değil. Red Dead Redemption 2 Special Edition 59,99 dolar fiyatına sahipken, Ultimate Edition ise 79,99 dolara satılıyor. Her iki sürüm de çeşitli kozmetik eşyalar ve oyun güçlendirmeleri, para bonusları ve hikaye modu için bir banka soygunu görevi ile bir saklanma yeri ile beraber geliyor.
Ayrıca Rockstar, Red Dead Redemption 2'yi kendi istemcisi üzerinden sipariş eden oyuncular için klasik repertuvarından iki oyunu da bedava olarak sunuyor. Bu seçeneklerin arasında Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas, Bully, L.A.Noire ve Max Payne 3 bulunuyor.
Epic Games store ve diğer dijital mağazaların ön siparişleri 23 Ekim tarihinde başlayacak ve Steam, oyun 5 Kasım'da yayınlanacak olmasına rağmen Aralık yayımı ile furyaya en son katılan mağaza olacak.
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