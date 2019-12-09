Red Dead Redemption 2'yi Titan RTX'te 8K'da Denedik!

Özellikle görselliği ile dikkat çeken oyunlardan biri olan Red Dead Redemption 2'nin PC'ye gelmesiyle beraber elbette grafik detaylarını en iyi kalitede görmenin yolu da açılmış oldu. Hatırlarsanız daha önce Red Dead Redemption 2'yi pek çok ekran kartında test etmiş ve Full HD, 2K ve 4K grafik çözünürlüklerinde nasıl performans aldığımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu defa ise aynı testi 8K çözünürlüğünde denedik, ekran kartı olarak da NVIDIA GeForce Titan RTX kullandık. Peki, sonuç ne oldu dersiniz?
NVIDIA GeForce Titan RTX, 24 GB kapasiteli GDDR6 bellekleriyle beraber şu an en güçlü ekran kartlarından biri olarak yer alırken, Red Dead Redemption 2'yi 8K'da çalıştırmak için pek de yeterli değilmiş gibi görünüyor. Zira 8K çözünürlükte saniyede ortalama 18.65 kare görüntü üretebilen Titan RTX, bu anlamda akıcı bir oyun deneyiminden uzak bir bir görüntü çiziyor. Red Dead Redemption 2'de 8K çözünürlükte 18 FPS görüntüleyen test sistemimiz ise şöyle:
Anakart: Asus ROG STRIX Z390-E Gaming
CPU Soğutucu: Noctua NH-U14S
Kasa Fanları: Noctua NF-A14 PWM Chromax 140mm
İşlemci: Intel Core i9-9900K, 8 Çekirdek / 16 İzlek
GPU: Nvidia GeForce Titan RTX
Depolama: 500GB Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe
İkincil Depolama: 2TB Samsung 860 QVO
PSU: Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850W PSU
Kasa: Fraktal Tasarım Vektör RS Temperli Cam
RAM: G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 3200MHz
Monitör: Dell UltraSharp UP3218K
2.499 Dolar fiyat etiketiyle dikkat çeken Titan RTX, Red Dead Redemption 2'de 8K'tan ziyade 4K çözünürlük için ideal gibi görünüyor. 4K çözünürlükte ultra grafik ayarlarında 52.64 FPS ortalama sonuç üreten Titan RTX, bu senaryoda da Red Dead Redemption 2'den 60 FPS sonucuna ulaşamıyor olmasıyla üzücü.
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