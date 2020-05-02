Red Dead Redemption 2 Ücretsiz Oluyor!

Tüm dünyayı kasıp kavuran oyun Red Dead Redemption 2, konsol için Xbox Game Pass'te ücretsiz sunulmaya başlanacak. Peki, ne zaman?

Red Dead Redemption 2 Ücretsiz Oluyor!

Oyunun piyasaya sürülme tarihinden itibaren birçok incelemeye konu olan efsanevi oyun Red Dead Redemption 2, macera sever oyuncuları etkilemeye devam ediyor. Detaylı ve nefes kesen grafiklere sahip oyunun sürükleyici bir hikâyesi de bulunuyor. Oyunu daha önce deneyimleyen veya deneyimlemek isteyen konsol oyuncularına bir sürpriz haber de Microsoft'tan geldi. Yapılan açıklamada, 7 Mayıs tarihinden itibaren konsol için Xbox Game Pass platformuna üye oyuncuların hiçbir ek ücret ödemeden Red Dead Redemption 2'ye erişim sağlayabileceği duyuruldu. Yeni eklenecek oyunla birlikte içeriği daha da zenginleşen Microsoft Xbox ve Xbox Game Pass, önümüzdeki dönemde de eklenecek yeni içeriklerle oyuncuların vazgeçilmez tercihi olmaya devam edecek.

Aylık tek bir ücretle 100'den fazla oyun

Oyuncular için NBA 2K20, PES 2020, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi birçok yüksek kaliteli oyunlar da dâhil olmak üzere, 100'den fazla oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass, avantajlı fiyatıyla oyuncuların vazgeçilmez platformu olmayı sürdürüyor. Sürekli güncellenen oyun kütüphanesi ve yayınlandığı gün erişilebilen Microsoft oyunlarıyla aylık sadece 29,99 TL'lik ücretle sunulan Xbox Game Pass, fiyat-performans açısından da piyasadaki diğer çoklu oyun platformları arasında öne çıkıyor.

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