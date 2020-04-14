Resident Evil 3 İnceleme

Capcom, Resident Evil serisine tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sene, 21 yılın ardından Resident Evil 2 Remake ile bir kez daha Resident Evil fanlarını ateşleyen Capcom, bir yıl aradan sonra bu defa da Resident Evil 3 Remake'i ile karşımıza çıktı.
Açıkçası oyunun çıkış tarihi de oldukça düşündürücü. Tüm dünyanın Koronavirüs'ün pençesine düştüğü şu günlerde, Resident Evil 3'te de T-Virüs'ün pençesindeyiz. Bu anlamda oyun, bir anlamda da yaşadığımız salgına atıfta bulunuyor, bizleri gelecekte karşımıza çıkabilecek benzeri salgın hastalıklara karşı iyiden iyiye düşünmeye itiyor ve hatta uyarıda bulunuyor diyebiliriz.
Oyunun açılışı da bu temaya uygun olarak tam anlamıyla "şahane!" Bir haber spikeri, bu salgının modern tarihte karşılaştığımız herhangi bir hastalıktan daha hızlı yayıldığını anlatırken, televizyon ekranından salgının sokaklarda nasıl bir kaosa sebep olduğuna hep beraber şahit oluyor ve irkiliyoruz. Virüs, tüm dünyayı kasıp kavururken, Raccoon City de tabii ki bundan nasibini almış ve bu şehir bize kabusu yaşatmak için bekliyor.
Oyunun aksiyon dolu açılış sahnesinden sonra kendimizi ana karakterimiz Jill Valentine'in evinde buluyoruz. Jill, Raccoon City'den ayrılmak için gün sayan bir S.T.A.R.S. (Special Tactics and Rescue Service) üyesi. Fakat tabii ki işler ters gidiyor. Daha ne olup bittiğini anlamadan kendimizi, 1999 yılında çıkan ana oyuna adını da veren Nemesis'ten kaçarken buluyoruz. Sonrasında da olaylar gelişiyor.
Resident Evil 3 Remake'te, Umbrella şirketinin arkasındaki sırları açığa çıkartmak bir yana, bunu yapmaya çalışırken de enfekte olmuş zombilere mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Atmosferiyle oldukça korkutucu, görselliğiyle muazzam, eski oyuna getirilen yeni oyun mekanikleriyle zenginleşen Resident Evil 3, önünüzdeki 7 – 8 saat boyunca sizi diken üstünde tutmaya yetiyor. Evet, oyunun süresi biraz kısa, hatta oldukça kısa fakat tadında olduğunu da söylemek lazım. Zira oynadığınız süre içinde -özellikle de iyi bir kulaklıkla oynuyorsanız- gerçek anlamda geriliyorsunuz ve yaşadığınız sinir harbinden kurtulmak için oyunu bir an önce bitirmek istiyorsunuz.
1 yıl önce çıkan Resident Evil 2 de hatırlarsanız aynı süreleri sunuyordu. O oyunda Leon ve Claire'in hikayesine tanık oluyorduk ve polis merkezinde başlayan yolculuğumuz daha çok iç mekanlarda geçiyordu. Hatta Resident Evil 2 incelememizde, Capcom'u oyunu yeniden yaparken daha çok Raccoon City sokaklarında dolaşabileceğimiz sahnelere yer vermediği için eleştirmiştik. Resident Evil 3'te ise, bol bol sokaktayız. Hatta öyle çok ki, bu defa da sokakları dolduran zombilerden dolayı başımızı sokacak bir ev ararken buluyoruz kendimizi.
Resident Evil 3, tabii ki Resident Evil 2'nin devam oyunu; bu defa ise ana karakterimiz bahsettiğimiz gibi Jill Valentine ve Carlos Oliviera. Oyunun henüz başında Nemesis'in elinden Jill'i kurtararak bir anda oyuna dalan Carlos, U.B.C.S (Umbrella Biohazard Countermeasure Service) taktik kuvveti üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikilinin arasında çalıştıkları kurum sebebiyle bir gerilim varken, bunun ne olduğunu da tadı kaçırmamak için anlatmayalım. Ancak şunu söyleyelim: Seriyi ilk kez oynayanlar oyunun hikaye örgüsünden fazlasıyla memnun kalacaklar.
Bu arada bir önceki oyunu hem Leon hem Claire ile oynayabiliyorduk hatırlarsanız. Ancak önce biri ile bitiriyor, sonra diğer karaktere geçiyorduk. İkilinin hikayesi birbirine bir şekilde dokunuyordu fakat bu kez daha güzel bir anlatım karşımıza çıkıyor. Resident Evil 3'te de hem Jill hem Carlos ile oynayabiliyoruz, ancak bu kez oyun süresi boyunca hikayenin gidişatına göre karakterler arasında geçiş sağlanıyor. Bu da oyuna dinamizm katmış ve hikaye örgüsünü daha anlamlı kılmış.
Resident Evil 3'te 3 farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Bunlar; Assisted, Standart ve Hardcore. Açıkçası Hardcore oynamak her yiğidin harcı değil. Mermi bulmak zaten bir hayli zorken, bir de zombilerin acı eşiği yüksek oluyor ki, halihazırda Standart modda oynarken bile size kök söktürüyorlar.
Oyundaki tek düşmanınız da kuşkusuz ayağını yere sürüyerek yürüyen tek tip zombiler değil. Pek çok mutasyona uğramış ve hatta Nemesis üretme çalışmalarında kullanılan deneklerin de oldukça korkutucu şekilde karşınıza çıktığı geniş bir zombi ve yaratık yelpazesi var. Nemesis ise azılı düşmanınız. Tyrant'ı hatırladınız mı? Hah, işte o ayarda diyebiliriz. Ancak açıkçası Trant çok daha fazla gerilim yaratıyordu. Ayak seslerini duyduğunuz an diyar diyar kaçıyordunuz. Nemesis'i gördüğünüzde de eliniz ayağınıza dolanıyor tabii ki, ama Tyrant'ın yeri ayrı. Zira Nemesis ile karşılaştığınız sahnelerin bolca sinematikle donatılmış olması gerilim seviyesini aşağı çekmiş ve çizgisel kılmış.
Resident Evil 3'ün dövüş sahneleri ise oldukça dinamik. Yenilenen yapımda tansiyon genel ölçekte hep yüksekte seyrederken, en ufak zombi ile yakın temaslarınızda bile soluk soluğa kalabiliyorsunuz. Buna; zombilerin seslerini, ağır ancak bir o kadar da çevik ve rahatsız edici hareketlerini de eklediğinizde, bu nedenle mümkün mertebe kaçıp kurtulmak ve uzaktan indirme yoluna gidiyorsunuz. Kendinizi özellikle karşınıza çıkan bir yaratıktan sağa sola doğru kaçınma hareketi ile kaçmaya çalışırken buluyor, ancak pek çoğunda da bunun yetmediğini ve yakalandığınızı görüyorsunuz. (O ısırık alınacak!)
Oyunda yer alan silahların kullanımı da özellikle etkileyici. Vuruş hissiyatı gerçekten tatmin edici olurken, silahın yaratıklarda bıraktığı hasar da hem görsellik hem etki anlamında tamamlayıcı olmuş. RE Engine ile yenilenen omuz üstü kamera sistemi ile beraber elbette orijinal oyuna göre daha isabetli atışlar yapabiliyorsunuz. Tabii ki RE Engine'in nimetlerinden gerek Raccoon City şehir ve mekan tasarımları, gerek zombi modellemeleri ve karakterlerimizin görselliğinde de faydalanılmış ve ortaya görsel anlamda oldukça başarılı bir yeni nesil Resident Evil 3 çıkmış.
Resident Evil 3'ün ana hikayesini bitirdikten sonra başa dönüp oynamak için sebebiniz var. Farklı modlar altında, oyunun size sunduğu çeşitli hedefler dahilinde tekrar oynamak isteyebilirsiniz. Ya da boş verip oyunun multiplayer özelliklerini değerlendirmek de isteyebilirsiniz.
Oyunda Resistance adında bir multiplayer seçeneği bulunuyor. 4 kişi olarak oynadığınız bu modda direnmeye ve kurtulmaya çalışıyorsunuz. Benzer örnek olarak yine başka bir çok oyunculu hayatta kalma oyunu olan Dead By Daylight'ı verebiliriz. Bir süre eğlenceli gelecek, ancak çok geçmeden heyecanını yitirecek bir yapım olmuş Resistance.
SONUÇ
Sonuç olarak toparlayacak olursak Resident Evil 3, orijinal oyunu oynamış olanlara, yenilenmiş yapısıyla kuşkusuz heyecan getirecek bir oyun olurken, Resident Evil 2 Remake'i oynamış ve serinin devamını görmek isteyen yeni nesil oyuncuları da adrenalin ve aksiyon ile baş başa bırakacak bir yapım olmuş. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle evde kalmamız gereken bir dönemdeyken, keyifli zaman geçirmek için oldukça cazip. Biz Resident Evil 3'ün PlayStation 4 sürümünü oynadık, ancak PC ve Xbox platformlarında da bu oyunu bulabiliyorsunuz.
Biz şimdiden bir sonraki Resident Evil oyunu için heyecan duymaya başladık. Bakalım Capcom bu defa bizi nereye götürecek...
Puan: 85
ARTILAR
+ Güçlü atmosfer
+ Çarpıcı RE Engine grafikleri
+ Vuruş hissiyatı ve silahlar
+ Zombi animasyonları
+ Tadında zorluk seviyesi
+ Hikaye örgüsü
+ Harika görsel tasarım
EKSİLER
- Kısa oyun süresi
- Bulmacalar orijinale göre daha az
KÜNYE
Yayıncı: Capcom
Geliştirici: Capcom
Tür: Aksiyon, Korku
Platform: PS4, PC, XONE
Web: www.residentevil.com/re3
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