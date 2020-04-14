Resident Evil 3 İnceleme

Dışarıda Corona Virüsü, içeride T-Virus... Evde daralıyorsanız buyurun gelin, bir de Raccoon City'yi görün. Resident Evil 3'te T-Virüs'ün pençesindeyiz. Bizleri gelecekte karşımıza çıkabilecek benzeri salgın hastalıklara karşı iyiden iyiye düşünmeye itiyor ve hatta uyarıda bulunuyor. Peki, nasıl bir oyun? İşte Resident Evil 3 incelemesi.