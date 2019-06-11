Reklam Engelleyicilere Google Engeli Yakın!
Google'ın yakında yürürlüğe koymayı planladığı değişiklik, Chrome'da reklam engelleme eklentilerini devre dışı bırakacak!
Google, reklam engelleyicilerin yoluna taş koyacak bir değişikliği Chrome'un eklenti sisteminde yapmayı planlıyor. Chromium tabanlı diğer birkaç tarayıcı (Opera, Vivaldi ve Brave dahil), Google'ın izinden gitmeyeceğini açıkladılar.
Chrome'un API'sında (uygulama programlama arayüzü) yapılacak değişiklik, Manifest V3 olarak biliniyor. Ekim 2018'de duyurulan güncellemenin etkileri, Ocak 2019'a kadar ortaya çıkmamıştı.
Ghostery ve uBliock Origin gibi reklam engelleyiciler, Chrome'un webRequest API'sını kullanıyor ve bu yolla reklamları henüz indirilmeden önce engelliyor. Manifest V3 ile bu işlev kaldırılıyor ve sonucunda reklam engelleyiciler, etkisiz hale geliyor.
Reklam engelleyici eklentinizi bırakmak istemiyorsanız, alternatif bir Chromium tabanlı tarayıcıya veya Firefox gibi farklı bir motora sahip tarayıcıya geçmenin zamanı gelmiş olabilir.
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