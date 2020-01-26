Resident Evil 3 Remake Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Oyun evreninin en etkileyici korku-gerilim-aksiyon serilerinden biri olarak kabul edilen Resident Evil serisi yeniden doğuyor. Capcom; Resident Evil 7 ile satış rekorlarına imza atınca, "Geçmiş oyunların Anka Kuşu gibi" yeniden doğuşu gerçekleşti.
Bilindiği üzere ilk Resident Evil, öncelikle Sony Playstation için 1996 yılında geliştirilmişti. Resident Evil 2 ise 1998 yılında piyasaya sürülmüştü. RE 7'nin başarısının ardından Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 2 Remake gibi orijinal serinin yenilenmiş oyunları, ekstra içerikler ve son derece gelişmiş grafiklerle Xbox One, Sony PS4 ve PC platformları için satışa sunuldu. Benzer bir strateji Baldur's Gate ve Icewind Dale gibi efsanevi oyunlar için de uygulanmıştı.
İlk iki "Remake" yapımının başarısı, serinin üçüncü oyunun da yeniden piyasaya sürülmesinin önünü açtı. Evet, Resident Evil 3: Nemesis'ten bahsediyoruz. Doğal olarak Resident Evil 3'ün "Remake" sürümü, çok daha gelişmiş grafikler ve orijinal sürüme ek yeni görevler ile karşımıza çıkacak. Resident Evil 3: Remake, 3 Nisan 2020 tarihinde; Xbox One, Sony PlayStation 4 ve PC platformları için raflardaki yerini alacak. Resident Evil 3: Remake'in PC sürümünü için sistem gereksinimleri de belli oldu.
Resident Evil 3: Remake Asgari Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-Bit)
İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300 veya üstü
Bellek: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB VRAM
DirectX 11
Resident Evil 3: Remake Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel Core i7-3770 4-Core 3.4GHz / AMD FX-9590
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Bellek: 8 GB
DirectX 11
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