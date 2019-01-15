Rocket League'e platformlar arası destek
Rocket League, PS4'te diğer konsollar ile platformlar arası desteğe, Sony'nin kapıyı açmasıyla kavuşuyor!
- Levent Öztürk
Görünene göre Rocket League hayranlarının bekledikleri an geldi. Oyunun geliştiricisi Psyonix'in yaptığı duyuruya göre artık PS4 oyuncuları sadece PC oyunlarıyla değil, Xbox One ve Nintendo Switch oyuncularıyla da platformlar-arası oyun oynayabilecekler.
Psyonix'ten Jeremy Dunham'ın da duyuruda belirttiği üzere "bugünkü duyuru ile topluluğun uzun zamandır istediği TAM platformlar-arası desteği" artık sunuluyor.
PS4 oyuncuları daha önce sadece kendi platformlarındaki veya oyunun PC sürümüne sahip olan oyuncular ile oynayabiliyorlardı ve bunun ana sebebi de Sony'nin sıkı poliçelerinin diğer konsollar ile platformlar-arası oyunu zorlaştırıyor olmasıydı.
Sony'deki değişim, firmanın muazzam popülerliği dolayısıyla PS4 üzerinde Fortnite'a platformlar arası oyuna izin vermesinden sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.
Sony'nin PlayStation ekibi o sırada "detaylı bir değerlendirme sürecinin ardından SIE'nin seçilmiş üçüncü parti içerikler için platformlar arası destek için bir yol bulduğunu" söylemişti.
Psyonix'in söylediğine göre "Platformlar-Arası Oyun" seçeneği artık varsayılan olarak açık olacak ve oyuncuların tüm platformlarda oyunlara katılmalarına ve oyun oluşturmalarına izin verilecek. Bu özellik, yılın ilerleyen dönemlerinde sunulacak olan büyük bir güncelleme ile aktif olacak...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın