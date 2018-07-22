Rolls-Royce'tan "uçan araba"
Rolls-Royce, uçan bir araba tasarladı! Bu arabayı diğerlerinden ayıran özellik ise...
Görünene göre Airbus ve Uber'in uçan taksilerinin yeni bir rakipleri olabilir ancak bu rakip, beklenilenden biraz daha farklı gibi gözüküyor. Rolls-Royce EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing – Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş) konseptini tanıttı ve bu konsept temel olarak 90 derece dönebilen kanatları sayesinde yeterli boyuttaki hemen her iniş noktasına inebilen, 4-5 kişi taşıyabiliyor.
Konseptin adına rağmen araç tamamen elektrikli olmayacak (altı pervaneyi çalışmak için gereken 500kW enerji gaz türbinleri tarafından üretiliyor) ama insanları 800 kilometreye kadar taşırken 400 km/saat hızına kadar çıkabilecek. Kanat pervaneleri, yolcuları veya aşağıdaki insanları rahatsız etmeyecek kadar yükseldikten sonra katlanabilecekler.
Kullanılan hibrit motor en çevre dostu seçenek olmayabilir ancak Rolls bu durumu bir zaman avantajı olarak açıklıyor. Enerji depolaması için batarya bulunsa da, yakıt sadece havalanmak için gerekli gözüküyor. Bu da dönüş sürelerinin saatlerden ziyade dakikalar ile ölçüldüğü yolculuk hizmetlerinde özellikle önemli olabilir.
Tasarım, kalabalık şehirler için "kişisel hava hareketliliği" üzerine odaklanıyor ve hem uçan taksiler hem de zengin kişiler (sonuç olarak Rolls-Royce'dan bahsediyoruz) tarafından kullanılabilecek. Ancak bu tasarım, firmanın kargo taşıma ve askeri amaçlar için de kullanılabilecek kadar esnek olduğunu belirtiyor.
Şu anda hazırlanan 3D görüntüler dışında gösterecek pek bir şey bulunmuyor ve Rolls-Royce henüz herhangi bir müşteriyi belirmiş değil. Buna rağmen teknolojinin hareket halinde görünmesi için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir. Firma, EVTOL konseptinin var olan yada geliştirilmekte olan teknolojileri temel aldığının altını çiziyor ve bu da 2020'lerin başlarında havalanması için imkan yaratıyor. Airbus'un küçük ölçekli yaklaşımı yoğun şehir bölgeleri için daha etkili olabilir ve Uber de Bell ve Embraer gibi güçlü hava-uzay isimleri ile beraber çalışıyor. Rolls'un kendi hizmetine müşteri çekmek için güçlü bir satış sözüne sahip olması gerekebilir.
Levent Öztürk
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