Modem ve router kelimelerini bazen birbirinin yerine kullansak da, aslında bu iki cihaz, aynı değiller. Peki router nedir, modem nedir, aralarında ne fark var? İşte bu iki cihaz hakkında bilmeniz gerekenler.
Modem Nedir?
Modem, internet servis sağlayıcısından gelen ve PC'nizden servis sağlayıcıya gönderilen sinyalleri veriye dönüştürür. Servis sağlayıcılar, veri aktarımını farklı yöntemlerle yapabilirler (kablosuz, elektrikle, uydu üzerinden, telefon hattından, fiber kablodan). Bu yüzden gelen sinyalleri veriye dönüştürmek için modeme ihtiyacınız vardır.
Kullanacağınız modem, bağlantı türünüze göre değişir. Kablolu TV hattı üzerinden internet bağlantısı alacaksanız kablo modeme, VDSL üzerinden alacaksanız bir VDSL modeme ihtiyacınız olacaktır.
Ancak modem, tek başına sadece bir cihazı internete bağlayabilir. İşte bu noktada router'lar devreye giriyor.
Router Nedir?
Router, yerel cihazlardan bir ağ oluşturmaya yarar, böylece cihazlar birbirleri arasında veri gönderip alabilirler. Sadece bir cihazı internete bağlamanız gerekiyorsa, router'a ihtiyacınız genellikle olmayacaktır. Ancak bugün çoğu evde internete bağlanan birden fazla bilgisayar, telefon ve tablet var.
Router'lar, her cihaza yerel bir IP numarası atarlar, böylece veri doğru noktaya ulaşır. Modern router'lar içerisinde dahili bir switch ve hub da bulunur, bu sayede internete kesintisiz olarak bağlanmak mümkün hale gelir. Hub ve switch'ler, ayrı cihazlar olarak da satılırlar ancak bu cihazlar, genellikle çok fazla cihazın bağlandığı şirketlerde kullanılır.
Router'ların çalışması için internet bağlantısı şart değildir, router ile yerel ağda dosya paylaşımı yapabilir, yazıcıya bağlanıp belge yazdırabilirsiniz. Router'ın internete bağlanması için modeme bağlanması gerekmektedir.
Modem ve Router Arasındaki Fark
Modem, evinizle internet arasındaki köprüyü kurarken router, eviniz içinde yerel ağı oluşturma görevini üstlenir. Router sayesinde ağdaki her cihaz, veriyi doğru noktaya gönderir ve diğerlerinin işine karışmaz.
Modem ve router'ın bir diğer farkı, modemin tek bir IP alması ve router'ın farklı cihazlara farklı IP'ler atamasıdır.
Daha önce de söylediğimiz gibi internete bağlanmak için modem şarttır. Bu yüzden telefonlarımızda da küçük modem bileşenleri bulunmaktadır. Router'sız internete bağlanılabilir ancak aynısı, aksi için geçerli değildir.
Modem ve Router Birleşimi
Modem ve router arasındaki çizgi, birkaç nedenden ötürü kullanıcılar için oldukça belirsiz. Çoğu üreticinin sattığı modem/router birleşimi cihazlar, bahsettiğimiz işlevleri tek bir donanımda birleştiriyor. Bugün birçok evde router ve modemi bir araya getiren cihazlar kullanılıyor.
Ancak bu ikisi ayrı cihazlar olarak da satıldığından, aralarındaki farkı bilmekte fayda var. Örneğin yeni bir eve taşınırken, üzerinde DSL hat girişi olmayan router'ı satın almayı muhtemelen istemeyeceksinizdir. Veya amacınız evinizdeki varolan internet bağlantısını diğer odalara ulaştırmaksa, modeme veya modem/router birleşimine ihtiyacınız olmadığından, bir router almanız yeterli olacaktır.
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