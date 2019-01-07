Royole FlexPai, Katlanan İlk Telefon Olacak
Royole FlexPai, katlanabilen telefonlarda Samsung'tan önce davranacak!
Dünyanın ilk katlanan ekranlı telefonu, sanırız Samsung Galaxy X olmayacak. İsmini pek duymadığımız Royole, katlanan telefonu FlexPai'yı 7 Ocak'ta, CES 2019'da gösterecek.
FlexPai'ın teknik özelliklerini Kasım 2018'de Çin'de yapılan duyuru sayesinde biliyoruz. CES'te yapılacak tanıtım ise dünya çapındaki çıkış için olacak. 7,8 inç'lik 1920 x 1440 AMOLED ekrana sahip olan cihaz, ikiye katlanarak 4 inç'lik bir telefon boyutuna küçülebiliyor. Ancak telefonu katladığınızda tam olarak düzleşmiyor.
Telefon, 6GB veya 8GB RAM, 128GB veya 256GB depolama alanı, amiral gemisi seviyesinde Qualcomm işlemci, çift 20MP + 16MP arka kameralar, parmak izi tarayıcısı ve 3.800mAh kapasiteli pil ile gelecek.
Royole FlexPai'ın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz bilinmiyor. Bu detayların 7 Ocak'taki tanıtımda ortaya çıkmasını umuyoruz. Cihazın geliştirici sürümünün 128GB modeli 1.318 dolar, 256GB modeli ise 1.469 dolara satılıyor. Telefonun final sürümü de bu fiyatlara yakın bir fiyatla satışa sunulabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın