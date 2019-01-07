Royole FlexPai, Katlanan İlk Telefon Olacak

Royole FlexPai, katlanabilen telefonlarda Samsung'tan önce davranacak!

Royole FlexPai, Katlanan İlk Telefon Olacak

Dünyanın ilk katlanan ekranlı telefonu, sanırız Samsung Galaxy X olmayacak. İsmini pek duymadığımız Royole, katlanan telefonu FlexPai'yı 7 Ocak'ta, CES 2019'da gösterecek.

FlexPai'ın teknik özelliklerini Kasım 2018'de Çin'de yapılan duyuru sayesinde biliyoruz. CES'te yapılacak tanıtım ise dünya çapındaki çıkış için olacak. 7,8 inç'lik 1920 x 1440 AMOLED ekrana sahip olan cihaz, ikiye katlanarak 4 inç'lik bir telefon boyutuna küçülebiliyor. Ancak telefonu katladığınızda tam olarak düzleşmiyor.

Telefon, 6GB veya 8GB RAM, 128GB veya 256GB depolama alanı, amiral gemisi seviyesinde Qualcomm işlemci, çift 20MP + 16MP arka kameralar, parmak izi tarayıcısı ve 3.800mAh kapasiteli pil ile gelecek.

Royole FlexPai'ın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz bilinmiyor. Bu detayların 7 Ocak'taki tanıtımda ortaya çıkmasını umuyoruz. Cihazın geliştirici sürümünün 128GB modeli 1.318 dolar, 256GB modeli ise 1.469 dolara satılıyor. Telefonun final sürümü de bu fiyatlara yakın bir fiyatla satışa sunulabilir.

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