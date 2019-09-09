Rusya, Facebook ve Google'ı Suçladı
Rusya, Facebook ve Google'a kızgın: İşte ülkenin, iki büyük internet devini suçlamasının nedeni...
Rusya, siyasi reklamlarla ilgili isteklerine kulak vermeyen internet devleriyle tekrar karşı karşıya geldi.
Ülkedeki yerel seçimler nedeniyle 8 Eylül'de getirilen reklam yasağı, Facebook ve Google tarafından "delindi". Rus yetkililer 6 Eylül'de firmaları uyarsalar da, internet firmaları bu uyarıları dikkate almış gibi görünmüyor.
Roskomnadzor, reklamların "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve bu davranışın "egemen ilişkilere müdahale" olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Buna karşın Rusya'nın bir ceza uygulayacağına dair herhangi bir açıklama olmadı.
Yaşananların Rus ve Amerikan teknoloji firmaları arasındaki gerginliği iyileştirmeyeceği açık.
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