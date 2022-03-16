Rusya Tarafından İşgal Edilen Ukrayna, Şimdi de CaddyWiper ile Savaşıyor

Araştırmacılar, Ukrayna'daki bilgisayarları etkileyen yeni bir tür kötü amaçlı yazılım keşfettiler. Keşfedilen bu yeni kötü amaçlı yazılım, Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna'nın sistemleri derinden etkilerken, bu yazılımın adının CaddyWiper olduğu ileri sürülüyor.
Slovakya merkezli siber güvenlik firması ESET'teki araştırmacılar tarafından keşfedilen CaddyWiper isimli kötü amaçlı yazılım, güvenliği ihlal edilmiş bir makineye bağlı tüm sürücülerden kullanıcı verilerini ve bilgilerini silebiliyor.
Bilgilerin geri getirilmesini tamamen imkansız hale getirmek için silinen verilerin üzerine boş veriler yazan CaddyWiper'ın şu ana kadar ne kadar makineye sızdığı belli değil.
Bulunan CaddyWiper, ESET araştırmacılarının Ukrayna'da ortaya çıkarttığı ilk kötü amaçlı yazılım değil. Şirket, Rusya - Ukrayna gerilimi başlamadan hemen önce HermeticWiper olarak da bilinen ve sonrasında da IsaacWiper olarak isimlendirilen 2 farklı kötü amaçlı yazılım daha bulmuştu.
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