RX Vega 64, GTX 1080'i Devirmeyi Başardı
AMD, NVidia'nın performans canavarının elinden birinciliği almayı başardı!
Microsoft, Forza Horizon 4'ün demo sürümünü henüz yayınladı fakat ekran kartı savaşından haberler gecikmedi. AMD, demo sürümüne dahil olan benchmark ölçüm aracında alınan sonuçları göstererek ezeli rekabette önde olduklarını açıkladı.
Nvidia'yı Forza Horizon grafiklerini çözümleme yarışında sollayan süper ekran kartının ismi Radeon RX Vega 64. Nvidia GTX 1080'i FHD (1080p)'den 4K çözünürlüğe kadar olan ayarlarda sollamayı başaran Vega 64, üç dakikaya yakın süren ve 1080p çözünürlük ve yüksek grafik detayları kullanılan DX12 performans testinde fanlı soğutma ile saniyede 155 kare, sıvı soğutma ile 162 kare göstermeyi başardı. Bu, Nvidia GTX 1080'in yakaladığı 141 FPS rakamını geride bırakıyor. Ultra grafik detayı ayarları ise Vega 64'ü 125 FPS'e düşürürken GTX 1080 ise 111 karede kalıyor.
Çözünürlük 2560x1440'a yükseltildiğinde ise ultra detay ayarında RX Vega 64 100FPS değerinde kalmayı başarırken GTX 1080 89 FPS'e kadar geriliyor.
4K- ve yüksek detay ayarında RX Vega 64 85 FPS'e ulaşırken, GTX 1080 78 FPS değerini yakalıyor. Oyunun grafik kartlarına en zor anlarını yaşattığı 4K-Ultra grafik detay ayarında ise RX Vega 64, fanlı soğutma ile 68 FPS ile oyunu oynatabilirken GTX 1080 62 FPS sınırına kadar iniyor.
Tüm testler üç kere yapıldı ve testlerde alınan değerlerin ortalaması esas alındı. AMD'nin kullandığı test sistemi, Intel Core i7-7700K (4GHz frekansında) işlemci ve 16GB RAM kullanıyordu. Grafik kartlarında ise -doğal olarak- en son Radeon ve GeForce grafik sürücüleri yüklüydü.
Bu rakamlar, Vega grafik kartı adına oldukça etkileyici bir zafere işaret ediyor. AMD'nin tüm bu verileri paylaşarak vermek istediği mesaj açık: Firma artık Nvidia ile aynı fiyat seviyelerinde daha iyi performans yakalayacak deneyime ulaştığını gösteriyor. Yani kullanıcılar artık sadece bütçe dostu sistemlerde değil, en yüksek performans seviyesinde de Nvidia'ya karşı bir alternatif bulabilecekler.
Fakat bu noktada şu da bir gerçek ki tek bir oyunun performans testi asıl tabloyu göstermekten oldukça uzak. Grafik kartlarının birbirine karşı nasıl konumlandığını görmek için birçok farklı senaryoda teste tabi tutulmaları gerekirdi. Ayrıca bu, AMD tarafından yapılmış bir test. Tarafsız bir kaynaktan alınan sonuçlar her zaman daha güvenilir olacaktır.
AMD bu noktada "Playground Games ile Radeon oyuncularına en iyi deneyimi yaşatmak için yakınlık içerisinde çalıştıklarını" da belirtmeyi ihmal etmiyor.
AMD ayrıca RX Radeon 56'nın da Forza Horizon 4 Demo Benchmark testinde GTX 1070 karşısında %13 ile %22 arasında daha yüksek performans elde ettiğini, bu performans farkının GTX 1070 Ti karşısında %2 ile %12 arasında olduğunu da ekliyor. Firma, daha alt seviyede rekabet eden Radeon RX 580 grafik kartının da GTX 1060 6GB modeline karşı %12 ile %16 oranlarında daha hızlı olduğunu belirmekten geri durmuyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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