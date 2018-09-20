RX Vega 64, GTX 1080'i Devirmeyi Başardı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Savaş Makineleri

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler