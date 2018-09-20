RX Vega 64, GTX 1080'i Devirmeyi Başardı

AMD, NVidia'nın performans canavarının elinden birinciliği almayı başardı!

RX Vega 64, GTX 1080'i Devirmeyi Başardı!

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