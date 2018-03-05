Ryzen 7 2700X'in Özellikleri Sızdı!
AMD Ryzen 7 2700X'in sızan özelliklerine göre işlemci, önemli bir hız artışına imza atıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
AMD'nin çıkacak olan Ryzen 2. Nesil işlemcileri için heyecanlıysanız, internette yeni yayılmaya başlayan bu söylenti ilginizi çekecek. Çünkü bu sızıntı, Ryzen 7 2700X'in özelliklerini gösteriyor.
Bu üst düzey model, 8 çekirdekli bir CPU (16 thread'li) sahibi olacak ve 3DMark (benchmark) veritabanından gelen sızıntıya göre 3.7GHz'lik bir asıl saat frekansı sunacak; 4.1GHz'ye yükselebilecek.
Peki bu özellikler, şu anki Ryzen 7 1700X ile kıyaslandığında nasıl görünüyor? Ryzen 7 1700x'in 3.4GHz'lik bir taban saat frekansı var - bu nedenle 2700X, 300MHz daha hızlı.
Bilgi sızıntısı ayrıca, 2700X'in 16MB L3 önbellek, 4MB L2 önbellek ve 95W'lık bir TDP ile çalıştığını gösteriyor.
Her şey saat frekansı değil
Unutmayın ki saat hızındaki artışlar, Ryzen 2. Nesil CPU'ların önceki seriye göre tek avantajı değil. Daha iyi önbellek gecikmeleri ve daha gelişmiş mimari, yükseltilen saat frekansı ile birleşince ortaya ciddi bir performans ilerlemesi çıkıyor
Ayrıca, Precision Boost 2.0 teknolojisi bu işlemcilerin yükselmiş moddaki hızlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak (daha hafif uygulamalar/oyunlar ve daha soğuk CPU'lar en çok faydayı görüyor).
Ryzen 2. Nesil çipleri için pek fazla beklememize gerek kalmadı çünkü önümüzdeki ay piyasaya çıkması planlanıyor.
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