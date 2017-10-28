Ryzen İşlemcilerinden Güçlü Satış
AMD, Ryzen ile yola iyi şekilde devam ediyor, firmada yüzler gülüyor!
AMD, Ryzen platformu ile işlemci pazarında şu anlarda altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Bunun getirilerini gelecek dönemler için ekecek olan AMD, böylece önümüzdeki dönem için de umutlu. Açıklanan son çeyrek sonuçlarına göre, önceki döneme nispeten iki kat fazla satış yapan AMD, Ryzen ve Radeon markalarıyla mutlu günler yaşıyor.
Alınan rakamlara göre, Ryzen ve Radeon platformlarıyla birlikte toplamda 819 milyon Dolar civarında satış yapmayı başaran AMD, böylece geçtiğimiz yılın 472 milyon Dolar civarındaki satış rakamına göre satışlarını ikiye katlamayı başarmış.
AMD Genel Müdürü Lisa Su, bu rakamlardan oldukça memnun olduklarını açıklarken, yüksek performanslı ürünlerin, güçlü müşteri memnuniyeti yarattığını ve bununla sağlanan gelir artışının ise, bir önceki yılın finansal sonuçlarına iyileştirici etkisi olduğunu iletti.
Ercan Uğurlu
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