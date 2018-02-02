Ryzen Satışları Artışını Tüm Hızıyla Sürdürüyor
AMD, Ryzen satışları ile güneşli günleri görmeye başlarken, önemli bir gelişmenin de ilk müjdesini verdi!
AMD, özellikle 2017'de büyük işler yaptı diyebiliriz. Özellikle Ryzen platformuyla etkileyici performans gösteren AMD, bunun karşılığını da büyük ölçüde aldı ve almaya devam ediyor. 2017'nin son çeyrek sonuçları açıklanan AMD, gerek şirket gelirleri gerek CPU ve GPU tarafında yakaladığı başarıyla parmak ısırtıyor diyebiliriz.
2017 son çeyrekte CPU ve GPU satışlarıyla 985 milyon dolarlık bir gelir elde eden AMD, bununla önceki yıla oranla yüzde 60'lık bir büyüme yakalamış durumda. Öte yandan genel şirket geliri de 1.48 milyar dolar olarak açıklanan AMD bu noktada da yüzde 24'lük gelir artışı sağlamış.
AMD CEO'su Dr.Lisa Su, satışlardan ve yakalanan başarıdan memnun. Ancak daha fazlasını üreteceklerini söyleyen Lisa Su, özellikle oyuncular için daha fazlasını yapacaklarının altını çiziyor. Yine Spectre kriziyle ilgili bir açıklamada da bulunan Su, 7nm fabrikasyon sürecine sahip Zen 2 işlemcilerinin yakın olduğunu ve gelecek bu işlemcilerin Spectre'ye karşı tamamen korumalı olacağını da açıkladı. Ancak yine de Zen 2'lerin gelecek yıldan önce gelmesi beklenmiyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın