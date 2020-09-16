Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Akıllı Tartı Seçeneği

Polosmart, detaylı ölçümler yapan şık tartıları ile banyolara modern bir dokunuş katarken Smart Tartı modeliyle vücut analiz değerlerini telefondan takip etme imkanı da sunuyor.

Polosmart Aklıllı Tartı Tanıtıldı

Farklı renk, tasarım ve özelliklerdeki ürünleriyle her ihtiyaca ve tarza yönelik ürünler sunan Polosmart, teknolojik özellikleri kadar tasarımlarıyla da cezbeden tartıları ile kilo kontrolünüze yeni bir deneyim getiriyor.

Telefondan takip kolaylığı Polosmart PSC04 Smart Tartı

Detaylı vücut analizine imkan veren Polosmart PSC04 Smart Tartı'yı bluetooth özelliği sayesinde akıllı telefonunuzla eşleştirerek kilo ölçümünüzü kolayca takip edebilirsiniz. Yağ yüzdesi ölçümü, kemik ağırlığı ölçümü, su yüzdesi ölçümü, kalori ölçümü, BMİ ölçümü, iç organ yağ ölçümü, kas yüzdesi ölçümü, obezite ölçümü gibi üstün özellikler sunan PSC04 Smart Tartı, farklı tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

Moderline serisindeki Derin, Sonbahar, Ebruli ve Smartlight modelleri banyolara modern bir dokunuş katarken Otantikline serisinde yer alan Topkapı, Dolmabahçe ve İstanbul tasarımları desenleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Eğlenceli dokunuş PSCO5 Polosmart Dijital Tartı

Dayanıklı cam yapısı ve enerjik tasarımıyla banyolara şıklık katan PSCO5 Polosmart Dijital Tartı ile kilonuzu hassas bir şekilde ölçebilirsiniz. 180 kilograma kadar rahatlıkla kullanabilen PSCO5 Polosmart Dijital Tartı, geniş LCD ekranı sayesinde verilerin okunmasına olanak tanırken 3 farklı renk seçeneği de sunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Uzayda Hayat 10 Yıl Sonra Başlayacak (mı?)
Apple'dan, iPhone 12 Şarj Cihazı İçin İlginç Savunma
Kingston, DataTraveler 2000 Şifreli USB Bellek Tanıtıldı!
Galaxy S20 Fan Edition Duvar Kağıtlarını Şimdiden İndirin
Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Akıllı Tartı Seçeneği

 

 