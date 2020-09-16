Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Akıllı Tartı Seçeneği

Farklı renk, tasarım ve özelliklerdeki ürünleriyle her ihtiyaca ve tarza yönelik ürünler sunan Polosmart, teknolojik özellikleri kadar tasarımlarıyla da cezbeden tartıları ile kilo kontrolünüze yeni bir deneyim getiriyor.
Telefondan takip kolaylığı Polosmart PSC04 Smart Tartı
Detaylı vücut analizine imkan veren Polosmart PSC04 Smart Tartı'yı bluetooth özelliği sayesinde akıllı telefonunuzla eşleştirerek kilo ölçümünüzü kolayca takip edebilirsiniz. Yağ yüzdesi ölçümü, kemik ağırlığı ölçümü, su yüzdesi ölçümü, kalori ölçümü, BMİ ölçümü, iç organ yağ ölçümü, kas yüzdesi ölçümü, obezite ölçümü gibi üstün özellikler sunan PSC04 Smart Tartı, farklı tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.
Moderline serisindeki Derin, Sonbahar, Ebruli ve Smartlight modelleri banyolara modern bir dokunuş katarken Otantikline serisinde yer alan Topkapı, Dolmabahçe ve İstanbul tasarımları desenleriyle zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Eğlenceli dokunuş PSCO5 Polosmart Dijital Tartı
Dayanıklı cam yapısı ve enerjik tasarımıyla banyolara şıklık katan PSCO5 Polosmart Dijital Tartı ile kilonuzu hassas bir şekilde ölçebilirsiniz. 180 kilograma kadar rahatlıkla kullanabilen PSCO5 Polosmart Dijital Tartı, geniş LCD ekranı sayesinde verilerin okunmasına olanak tanırken 3 farklı renk seçeneği de sunuyor.
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